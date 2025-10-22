Sinner, prima da fenomeno a Vienna: Altmaier ko. Ora il derby con Cobolli

Vienna, 22 ottobre 2025 – Diciassette vittorie di fila sui campi indoor, una striscia immacolata dallo scorso anno. L’ultimo a batterlo era stato un certo Novak Djokovic a Torino, poi ribaltato e regolato in Coppa Davis pochi giorni dopo. Nell’aria sottile del palazzetto di Vienna, Sinner trova il suo terreno di caccia preferito: zero interferenze, pochissime variabili: un ambiente quasi ‘sterile’ per il tennis di potenza per un rapidissimo 6-0, 6-2 ad Altmaier in 58 minuti. Una vittoria che porta dritta dritta al derby azzurro contro Flavio Cobolli.

E la tattica aggressiva contro Altmaier è chiara sin da subito per il 24enne altoatesino che ha cercato di dare subito un’impronta al suo finale di stagione (ma soprattutto all’inizio della prossima), non giocando la Davis. Due errori provocati dalla pressione da fondo e un attacco in avanzamento portano subito l’azzurro a doppia palla break. Chance che non esita a sfruttare, tagliando lo scambio con una smorzata. In un attimo il numero 2 al mondo vola 3-0: tenere la battuta è una pura formalità, mentre l’avversario – decisamente più efficace sui campi lenti -, non trova contromisure, investito dalla potenza delle risposte e degli scambi di Sinner.

Un inizio bruciante contro l’avversario già dominato in due set a Shanghai: si vede lo stesso Jannik senza pietà andato in scena pochi giorni fa al Six Kings Slam di Riad. Quando gioca sulla linea si fa muro e nessuno gli sta dietro e semina una pioggia di punti (8 i complessivi nel set) con il rovescio d’incontro, condito da un timing perfetto. E i break presto diventano due, proprio grazie a questo fondamentale, che permette all’azzurro di salire sopra anche alle palle più alte e trasformarle in vincenti fino al 6-0 da alieno completato in 22 minuti.

Ma Altmaier non si perde d’animo: riesce a rialzare la testa nel secondo parziale: tiene il servizio siglando il primo ace della partita dopo che Sinner prova più volte a prolungare la striscia positiva. Solo un’illusione però per il tedesco, che cercando di tenere lontano dal campo il numero due al mondo commette troppi errori e doppi falli, finendo nuovamente sotto: 2-1. S’impenna la quantità di errori di Altmaier, l’azzurro si guadagna invece il 100% di punti con la prima, continuando ad attaccare la seconda carica d’effetto, giocandosi, talvolta, la palla corta. In un moto d’orgoglio il tedesco riesce persino a conquistare un altro game (5-2), ma Jannik al servizio non sbaglia un colpo. E chiude 6-2.