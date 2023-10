Sinner, riecco Medvedev

Un rosso acceso, rovente. Jannik Sinner non teme più nulla, nei momenti in cui serve la zampata del campione sa sempre cosa fare. E ci riesce.

Nella sfida contro il ’gemello’ Rublev prevale per 7-5 7-6 l’azzurro, che così vola in finale nell’Atp 500 di Vienna. E’ il sesto ultimo atto di un torneo che il 22enne nato a San Candido riesce a raggiungere in questo 2023. Già tre i trofei messi in bacheca in stagione, tra cui il Masters 1000 di Toronto. E la 55esima partita Atp vinta a partire da gennaio – record assoluto per un italiano, battuto il Barazzutti del 1978 – autorizza a credere che Jannik possa fare suo anche il torneo austriaco.

Il fatto che dall’altra parte della rete ci sia oggi alle 14 Daniil Medvedev, non spaventa più. Perché a Pechino Jannik ha infranto il tabù, sconfiggendo in finale e per la prima volta il numero 3 al mondo dopo sei sconfitte consecutive. Certo il tennis coriaceo di Daniil è sempre uno dei più difficili da smontare, e la vittoria in semifinale del gigante di Mosca contro uno Tsitsipas di lusso obbliga alla massima prudenza nel pronostico. Ma la solidità e la lucidità tattica di Sinner sono ormai un passepartout per ogni sogno. Ieri la prima di servizio ha sorretto il nostro nel corso di una sfida di rara intensità. Nel finale di primo set, sotto di un break sul 3-5, ha piazzato una doppia zampata che ha cambiato tutto. E nel secondo, ripreso da Rublev dopo essere stato avanti di un break, sul 6-6 ha saputo resettare tutto e fare suo il match.

Intanto, Matteo Berrettini lascia il suo storico coach Vincenzo Santopadre. Semplicemente, il tecnico che lo ha reso un campione in tredici anni di lavoro insieme. Il romano ha scritto un post toccante, formulando un grazie enorme. Anche lui, però, cambia. Capendo che qualcosa non gira più come prima, che una scossa, forse e chi lo sa, è necessaria.