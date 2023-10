Sinner, riecco Medvedev

Un rosso acceso, rovente. Jannik Sinner (nella foto) non teme più nulla, nei momenti in cui serve la zampata del campione sa sempre cosa fare. E ci riesce.

Nella sfida contro il ’gemello’ Rublev prevale per 7-5 7-6 l’azzurro, che così vola in finale nell’Atp 500 di Vienna. E’ il sesto ultimo atto di un torneo che il 22enne di San Candido raggiunge nel 2023. Già tre i trofei messi in bacheca in stagione, tra cui il Masters 1000 di Toronto. E la 55esima partita Atp vinta a partire da gennaio – record assoluto per un italiano, battuto il Barazzutti del 1978 – autorizza a credere che Jannik possa fare suo anche il torneo austriaco.

Il fatto che dall’altra parte della rete ci sia oggi alle 14 Daniil Medvedev non spaventa più. Perché a Pechino Jannik ha infranto il tabù, sconfiggendo in finale e per la prima volta il numero 3 al mondo dopo sei sconfitte consecutive. Intanto, Matteo Berrettini lascia con un post toccante il suo storico coach Vincenzo Santopadre, il tecnico che lo ha reso un campione in tredici anni di lavoro insieme.