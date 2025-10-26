Sinner rimonta a Vienna, Zverev ko: è il ventiduesimo titolo Atp

Roma, Una vittoria difficile, frutto della volontà e anche di alcuni progressi che dimostrano la validità del lavoro tecnico su alcune novità specifiche. Il titolo Atp numero 22 per Jannik Sinner arriva in rimonta su Alexander Zverev, nel 500 di Vienna, vincendo la finale con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Sinner aveva già vinto a Vienna due anni fa, è tornato ad imporsi nonostante qualche apparente difficoltà fisica nel finale con qualche esercizio di allungamento in campo, e stavolta lo ha fatto sotto gli occhi dei familiari e della fidanzata Laila Hasanovic.

Il successo nell’Erste Bank Open, torneo con montepremi totale pari a 2.736.875 euro sui campi in duro indoor di Vienna, è arrivato con l’unico set perso nel torneo, dopo un inizio da parte di Zverev che faceva temere, il tedesco aveva detto alla vigilia “stavolta sarà diverso”, riferendosi alla sconfitta patita nella finale dell’Australian Open a inizio anno che aveva un po’ mandato in crisi Zverev sul piano mentale. Il tedesco è comunque il numero 3 del ranking internazionale e seconda testa di serie del tabellone. Come detto, per Sinner si tratta del 22esimo titolo della carriera (su 31 finali disputate) nel circuito, il quarto in questo 2025, il secondo a Vienna. Zverev invece era alla quarantesima finale e di titoli Atp ne ha vinti 24.

"Questa vittoria mi fa sentire benissimo. La finale è cominciata molto male, ma ho provato a restare incollato a Zverev e a giocare al meglio nei momenti importanti. Sono molto felice di aver vinto un altro torneo. Oggi la sfida finale è stata molto dura: la chiave del match è stata servire bene e giocare al meglio i punti decisivi. Sono sempre rimasto lucido e ho gestito bene le energie fisiche e mentali" ha detto Sinner alla fine. Nel frattempo, il tennista e Bruno Vespa sono stati protagonisti di un servizio che andrà in onda su Le Iene: gli inviati li hanno avvicinati a distanza, Vespa ha confermato dopo il tweet di qualche giorno fa di tifare per Sinner, mentre Jannik ha accettato l’invito dell’inviato a fare una dedica ad ‘un amico che non è potuto venire’, spiegandogli poi che si trattava di Vespa. E Sinner ha firmato la bandiera, scrivendo: "A Bruno, con affetto!".