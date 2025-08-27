Sinner ritorna da re agli Us Open. Travolto Kopriva, ora il test Popyrin. Cuore Musetti: è al secondo turno

Il sorriso di chi ai boati della folla è abituato, gli occhi di un bambino, meravigliato dal centrale degli Us Open. Il ritorno a New York del conquistatore Jannik Sinner è un ritorno da re, di un ragazzo "emozionato". Travolto, in una partita senza scossoni, Vit Kopriva, il ceco sorteggiato quasi ad agnello sacrificale si becca un 6-1, 6-1, 6-2. Tutta un’altra cosa rispetto all’anno scorso quando Jannik, con il peso del caso Clostebol sulla schiena, faticò al debutto contro McDonald. Ieri si è visto un numero uno rilassato, lasciato alle spalle il virus di Cincinnati, l’azzurro ritrova la smania di giocare. Si ripete la scena vista giorni fa: Jannik chiede a Vagnozzi di prenotare subito un campo per l’allenamento dopo-match. Ma il coach marchigiano..."Simo mi ha detto no questa volta – racconta Sinner a Sky –, io mi volevo allenare, ma mi fido di loro", riferendosi al suo team. Il match è ordinaria amministrazione, con il ceco mai in partita. Troppo alto il ritmo del numero uno al mondo (impensierito solo da "una piccola vescica" per un assiduo frequentatore dei circuiti challenger. Vit ce la mette tutta, ma nemmeno il servizio lo aiuta: ben 8 doppi falli in totale. Sono invece 22 di fila le partite Slam vinte dall’azzurro consecutivamente, una striscia da dominatore, che però ha forse bisogno ancora di una limatina: "Ci sono cose da migliorare se vogliamo andare avanti". Domani lo attende Alexei Popyrin.

Ieri è stata anche la giornata di Musetti, un uomo contro un servizio. Ci vuole tutti il talento di Carrara, per irbaltare la partenza sprint di Giovanni Mpetshi Perricard 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Match alla perenne ricerca di un ritmo che non c’è. Il francese tiene la barra a dritta nei suoi turni di battuta con velocità costante mente sopra i 220 all’ora. Ma da fondo Musetti è di tutta un’altra pasta, Perricard con la battuta fa il bello e cattivo tempo. Strappa il primo parziale al tie break, ma una volta che il Carrarino gli prende le misure piazza un break per i tre parziali successivi e vola al secondo turno contro Goffin (domani).

L’altra notte poi il primo derby azzurro si è tramutato in una vera sfida per la sopravvivenza sulle ali dello spettacolo fra Flavio Cobolli e Francesco Passaro, cinque ore e vittoria del romano per 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3. Al secondo turno Flavio trova Brooksby (domani). Niente da fare per Arnaldi che capitola contro Cerundolo 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 3-6. Servirà un’impresa invece a Mattia Bellucci: il tennista lombardo, avanti 7-6, 1-6, 6-3, 3-0 sfrutta il ritiro di Shang e si guadagna il match contro Carlos Alcaraz (intorno all’una italiana). Lo spagnolo è in forma: Opelka, battuto 6-4, 7-5, 6-4. In campo anche Luciano Darderi (contro Spizzirri, 20,30) e Jasmine Paolini (contro Jovic, all’una di notte in Italia). Diretta su Supertennis e Sky.