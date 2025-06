La battaglia di Sinner contro Djokovic: così Jannik si è preso la sua prima finale al Roland Garros

Parigi (Francia), 6 giugno 2025 – Dopo 3 ore e 17' di gioco, Jannik Sinner ha la meglio di Novak Djokovic, steso in 3 set (6-4; 7-5; 7(7)-6(3)): l'azzurro approda così in finale di Roland Garros 2025, una prima volta assoluta, nonché la quarta slam, dove domenica ci sarà ad attenderlo Carlos Alcaraz, che nel pomeriggio aveva staccato il pass a causa del ritiro di Lorenzo Musetti, sopraggiunto con lo spagnolo in vantaggio in rimonta.

Primo set

Apre Djokovic in battuta e lo fa con un errore grossolano ma Sinner fa peggio con il dritto e cede il game. L'azzurro replica a dovere, tenendo a zero il serbo con un game chiuso da un grande ace. Sinner è aggressivo ma Djokovic tiene, provando a girare dalla sua il forte vento: il serbo si affida alla smorzata e tiene la battuta. Sinner sbaglia un dritto ma si riprende subito con un ace: Djokovic sbaglia una smorzata, l'ennesima, di rovescio e poi un dritto, spianando la strada al 2-2. Il serbo sbaglia anche una smorzata di dritto prima di trovare il primo ace dell'incontro: il numero 6 del ranking azzecca la smorzata ma poi va in rete, concedendo la prima palla break, che Sinner trasforma grazie a un clamoroso liscio del rivale. L'azzurro tiene il servizio a zero, crescendo sempre di più con il dritto in corsa. Djokovic incappa nel primo doppio fallo ma riesce a spezzare il digiuno dopo 8 punti di fila di Sinner: poi c'è la rete e così il serbo concede un'altra palla break, annullata da una buona prima di servizio. Sinner difende benissimo e Djokovic sbaglia lo smash: arriva un'altra palla break, annullata proprio da uno smash stavolta ben riuscito prima di salvarsi ai vantaggi con la combo servizio-dritto. Sinner comincia a sbagliare tanto con il dritto e va sotto 0-30 prima di rimontare e mandare Djokovic a servire per restare nel set e ci riesce. Tocca al numero 1 del ranking andare a servire per il set e parte trovando il terzo ace: Djokovic manda in rete il rovescio e concede tre set point, il primo dei quali va a segno per il 6-4 finale dopo 47' di gioco.

Secondo set

Djokovic apre battendo sempre meglio e tenendo a zero Sinner, che continua a essere impreciso con il dritto: l'azzurro trova il primo doppio fallo, ma anche il serbo sbaglia una smorzata. Sinner infila lo smash buono ma poi concede a Djokovic la replica perfetta sulla seconda di servizio: il serbo si prende uno scambio lunghissimo, ma il secondo premia invece Sinner, che poi si salva ai vantaggi per la prima volta nel match. Djokovic tiene a zero l'italiano, che poi stecca il rovescio: il secondo è buono a mandare fuori giri il serbo, bravo poi a trovare quasi l'incrocio delle righe prima della riscossa suonata da Sinner con un'ottima prima. Il numero 1 del ranking fa fatica a rispondere alle prime del rivale, che poi manda un dritto sulla banda: anche Sinner sbaglia, andando in rete, con Djokovic che fa lo stesso per la prima palla break del set, salvata insieme all'intero game. L'azzurro va sotto 0-30 ma due errori gratuiti del serbo lo graziano: un'ottima prima fa il resto, per il 3-3. Djokovic concede le seconde e Sinner prova ad approfittarne: una palla corta beffa il numero 6 del ranking, che concede una palla break che va a segno con un dritto sballato. Sbloccato il set, Sinner comincia a forzare le proprie giocate, come una splendida volée smorzata: Djokovic va nel corridoio prima di incassare un gran colpo da fondocampo che lo obbliga a servire per rimanere nel set, cosa che gli riesce grazie a un passante di rovescio in allungo di Sinner che fa fuori. L'azzurro va a servire per il set ma il game si complica sul 15-40 che offre al serbo le prime palle break: la prima viene annullata ma non il secondo, con Sinner che va in rete dopo aver battuto malissimo le prime. Il dritto di Djokovic comincia a trovare sempre le righe prima di sbagliare una smorzata non impossibile: il serbo sbaglia un dritto e regala a Sinner una palla break quasi inattesa che viene annullata. Ne arriva un'altra che di potenza l'azzurra trasforma prima di andare a servire per il set: nonostante una gran risposta di Djokovic su una seconda di Sinner, arriva il primo set point, annullato, prima del secondo, a segno per il 7-5 sul quale cala il sipario sul set dopo 1 ora e 11' di gioco.

Terzo set

Dopo un time out medico, Djokovic va in battuta e, a fatica, la difende. Sinner fa lo stesso nonostante un rovescio che va nel corridoio del campo: l'azzurro forza la prima e complica le risposte del serbo. L'equilibrio permane grazie a Djokovic, che chiude con uno smash in diagonale che non lascia scampo a Sinner. Nel game successivo, complice un nastro alleato, il serbo si guadagna prima i vantaggi e poi la palla break: Sinner serve sulla riga e si salva, prima di alzare la qualità della sua battuta proprio nel momento migliore. Djokovic sbaglia un rovescio: preludio di un errore in dritto che regala una palla break a Sinner, ma la risposta sulla prima è sbagliata. Il serbo manda la palla in rete e concede un'altra palla break, ancora neutralizzata prima di salvarsi. Nonostante i rimpianti, Sinner ritrova il feeling con la prima, con tanto di nono ace a referto: Djokovic sbaglia il lob e rimane fermo a zero prima di replicare con la stessa moneta. Quasi come un loop infinito, anche Sinner vola sul 40-0 ma il serbo spezza la striscia con una gran risposta a due mani: nulla però impedisce il 4-4 ottenuto dopo uno scambio lungo. Sinner piazza un gran diagonale ma Djokovic replica con un ace e quindi è ancora in vantaggio. Sinner serve per restare nel set ma stecca il dritto e va sotto 0-30: Djokovic trova due set point sul 15-40, la prima delle quali viene annullata con uno schiaffo e la seconda con una prima vincente. Ai vantaggi arriva il terzo set point per il serbo a causa di un errore in risposta di Sinner, che si salva ancora sul lungolinea errato del rivale, che poi sbaglia anche un diagonale che vale il 5-5. Uno smash facile facile fallito da Djokovic lancia Sinner, che poi manda in rete il dritto prima di capitolare con il quarto ace del serbo. L'azzurro serve per restare nel set e apre con il decimo ace, prima di due errori con il rovescio: un dritto fuori di Djokovic porta al tie-break. Sinner scivola due volte ma il serbo sbaglia per primo dopo uno scambio lungo da fondo campo. L'azzurro vola sul 3-0 quando il serbo manda nella rete una palla facile facile: il numero 6 del ranking suona la carica e si riporta a contatto ma Sinner cresce con la seconda e vola sul 5-2 che diventa 6-2 dopo un dritto sbagliato di Djokovic. L'italiano ha quattro match point e il primo non va, mentre il secondo sì ed è quello che vale il 7(7)-6(3) che dopo 1 ora e 19' di gioco fa calare il sipario sul set, e dopo 3 ore e 17' sull'intera partita: per Sinner è la prima finale al Roland Garros, la quarta in uno Slam, con Alcaraz ad aspettarlo.