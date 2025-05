Roland Garros, Sinner travolge Lehecka e va agli ottavi

Parigi, 31 maggio 2025 - Troppo Jannik Sinner per Jiri Lehecka. Sulla terra rossa del Suzanne Lenglen, il tennista italiano ha spazzato via in tre set il rivale odierno, nel match valido per il terzo turno del Roland Garros. In poco più di un'ora e mezza di gioco, Sinner ha prevalso per 6-0, 6-1, 6-2, al termina di una sfida a senso unico. Il numero 34 del mondo non ha trovato alcuna arma per scardinare il tennis del capolista del ranking, che è apparso oggi in giornata di grazie e nettamente superiore a Lehecka, come testimoniavano già i tre precedenti tra i due, tutti a favore del tennista altoatesino. Il cammino di Jannik proseguirà contro Andrej Rublev dopodomani, dopo aver già eliminato Rinderknech (in tre set) e Richard Gasquet (in tre set). Il percorso di Lehecka, invece, si interrompe dopo le vittorie contro Jordan Thompson (in tre set) e Alejandro Davidovich Fokina (in quattro set).

La cronaca del match

Primo set - La partita comincia con Sinner al servizio. Il tennista azzurro parte benissimo, con un rovescio e una prima vincenti, seguiti da un rovescio lungo di Lehecka e un'altra prima al centro. Jannik tiene l'avversario a zero e nel game successivo conquista anche il primo break. Il tennista ceco commette un grave errore sul 30 pari, regalando un doppio fallo che concede all'avversario di avere una palla break, sfruttata al meglio dall'italiano. Sinner mantiene un altro gioco alla battuta a zero e si prende di forza anche un altro break, dopo aver perso un solo 15 sul servizio del rivale. Lehecka cerca di reagire al dominio territoriale di Jannik e lo costringe ai vantaggi nel corso del quinto game. Il numero 34 al mondo è bravo con il dritto su una palla corta giocata male dall'altoatesino e si conquista una chance di break; il guizzo del campione però arriva proprio in questi momenti e Sinner gioca due punti perfetti, che ribaltano la situazione e gli permettono di salire sul 5-0. Lehecka serve per allungare un set ormai indirizzato e non ci riesce: bagel per il capolista del ranking mondiale, che conclude sul 6-0 il parziale. Secondo set - Sinner si presenta nuovamente al servizio all'inizio del secondo set. Sopra di un game, Jannik prova subito a conquistare un break sul servizio di Lehecka, che viene portato ai vantaggi e prova a difendersi in qualsiasi modo: l'italiano martella, gli vengono cancellate due palle break ma alla terza la spunta al termine di uno scambio che l'avversario chiude in rete. Sulla battuta di Sinner praticamente non si gioca, mentre al quarto game Lehecka ci mette anche del suo per complicarsi la vita al servizio. Il ceco va sopra 40-15, sbaglia un dritto e una smorzata e viene nuovamente trascinato ai vantaggi. Lehecka ce la mette tutta: annulla tre palle break, ma dall'altra parte trova un muro che gli ributta sempre la pallina indietro; Sinner fa ancora break e sale sul 4-0. L'italiano è perfetto e al servizio allunga a 11 la striscia di game consecutivi vinti in questa partita, prima che finalmente l'avversario riesca a sbloccare il suo score: ovazione del pubblico e sorrisi per Lehecka, nonostante il punteggio di 1-5. Jannik conclude il secondo parziale alla battuta con un altro game a zero. Terzo set - Lehecka si ritrova a servire nel primo game di un parziale per lui decisivo e, suo malgrado, deve iniziare a rincorrere fin dall'inizio. Sinner infatti non ha vuoti e si prende il break, commettendo solo una sbavatura di rovescio sullo 0-40 in suo favore. L'azzurro conferma il break, ancora a zero, ma trova finalmente una reazione del ceco, che nel game successivo smuove il suo score al servizio. Quando Jannik serve non c'è proprio storia: un altro gioco vinto senza regalare neanche un quindici e 3-1. Lehecka fatica, annulla due palle break e tuttavia resta in scia, ad un solo game di svantaggio dopo il suo turno di servizio. Il ceco interrompe la striscia di diciotto punti consecutivi di Sinner al servizio, senza comunque riuscire a crearsi opportunità per il controbreak. L'altoatesino conquista il sesto break della sua partita e conclude la sfida sul 6-2.