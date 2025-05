Sinner devastante: 6-0, 6-1 a Ruud. Jannik in semifinale a Roma

Roma, 15 maggio 2025 - Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner conquista il pass per la semifinale agli Internazionali d'Italia. Sul Centrale, l'azzurro inscena una prestazione monstre contro il malcapitato Casper Ruud, che viene letteralmente annichilito. Il nativo di San Candido si impone per 6-0, 6-1, mandando in archivio la sfida in appena un'ora e quattro minuti di gioco. Una prova di forza impressionante quella dell'altoatesino, che dimostra una condizione fisica costantemente in crescita. In semifinale il numero uno del mondo affronterà lo statunitense Tommy Paul, reduce dall'affermazione ai danni del polacco Hubert Hurkacz, mentre dall'altra parte ecco la sfida fra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz.

La cronaca

Primo set - Parte fortissimo Sinner, che strappa immediatamente il servizio all'avversario lasciandolo a zero. Dopo sette punti consecutivi dell'azzurro, anche Ruud si iscrive al match, ma comunque il nostro portacolori consolida il vantaggio. Il norvegese è in grandissima difficoltà e subisce un altro break, ancora senza realizzare neppure un punto (12-1 il conteggio dei primi tre giochi). Il dominio di Jannik è totale e il vantaggio sale sul 4-0. Nonostante il doppio break di margine, l'italiano è spietato e sul terzo turno in battuta del rivale rimonta da 0-30 approfittando di due doppi falli di Ruud e si porta sul 5-0. Sinner è un martello e dopo 27 minuti (e un bilancio di 25-7 a livello di punti) si aggiudica per 6-0 il primo set. Secondo set - Grazie anche al primo ace dell'incontro, il campione del Masters 1000 di Madrid si illude di poter conquistare il primo game della sua partita e invece niente da fare: il beniamino di casa sfrutta la seconda palla break e va sull'1-0. Sinner poi non ha problemi a difendere il turno in battuta e nel terzo gioco sfiora l'ennesimo break, ma stavolta Ruud annulla due palle break e finalmente si sblocca, alzando le braccia al cielo in segno di liberazione. Poco male per Jannik, che prima fa 3-1 e successivamente fa registrare ancora un altro break, che significa 4-1. Quella di Sinner è una sinfonia straordinaria e l'avversario non può davvero niente, chinando la testa per 6-1.