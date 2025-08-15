Sinner senza confini, Paolini avanti tutta

L’azzurro brilla di gioia e si sporca di sogni infranti. Sinner veste i panni d’alieno a Cincinnati: travolge Auger-Aliassime (6-0, 6-2), vola in semifinale e riporta calore dopo la notizia che ieri ha gelato tutti: Matteo Berrettini non giocherà gli Us Open mentre cerca di uscire dal secondo baratro tennistico della sua vita. Il romano risulta cancellato dall’entry list dello Slam americano, un torneo che due anni fa fu per Matteo uno spartiacque: l’infortunio e l’inizio di un calvario mai abbandonato del tutto. L’altoatesino chiude rapidamente una prova sulla carta complicata, di quelle che un po’ il retrogusto della paura te la fanno sentire quando giochi contro un avversario che non hai mai battuto (il canadese a oggi ancora avanti nei precedenti per 2-1). In campo però ieri è sceso il miglior Jannik del torneo: percentuali in impennata al servizio e alla risposta mandano il crisi il gigante Aliassime. La chiave secondo Jannik "è stata la risposta – spiega –, oggi ho giocato un’ottima partita. Dopo due match ho capito il campo e su cosa potessi lavorare". Ora la semifinale, la dodicesima a livello mille, contro il vincente di Atmane-Rune giocata nella notte.

Nel frattempo pare aver ritrovato il suo ritmo Jasmine Paolini. Ieri la toscana si è presa la rivincita della finale di Wimbledon 2024: il 6-1, 6-2 a una acciaccata Barbora Krejcikova vale un posto ai quarti di finale oggi (alle 18) contro Coco Gauff. Jas conosce bene l’americana (che ieri ha eliminato Lucia Bronzetti), l’ha battuta due volte di fila quest’anno sul rosso, prima a Stoccarda e poi a Roma. Ma quando alla toscana chiedono se vorrebbe ricoprire i campi azzurri di Cincinnati con la terra risponde: "Meglio di no, Coco ha vinto il Roland Garros". Soddisfatta comunque la 29enne di Bagni di Lucca, dopo aver centrato la prima vittoria in carriera contro Krejcikova: "Ha un grande talento, con lei è sempre una partita difficile. Non stava al meglio, ma fino all’ultimo punto non è stata una passeggiata".

E’ tutta una missione semifinale per l’Italia, anche nel doppio. Vincono i loro incontri Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro gli americani Cash e Tracy: troveranno (alle 16) i britannici Julian Cash (n.4 in doppio) e Lloyd Glaspool (n.3). Continua pure l’avventura dei ’Lorenzi’ Sonego e Musetti grazie al ritiro di Lehechka e Mensik: si giocheranno un posto nelle semifinali con la formazione composta dal portoghese Francisco Cabral (n.32 in doppio) e dall’austriaco Lucas Miedler (n.35). Incontri in diretta su Sky sport.

Delusione...e tenacia, che non abbandona Bronzetti nemmeno contro Coco Gauff. La 27enne di Villa Verrucchio esce sconfitta, ma a testa alta dal match contro la numero due al mondo. Un 6-2, 6-4 rapido e un po’ bugiardo quello che taglia fuori l’azzurra dal torneo di Cincinnati: Bronzetti paga una resa al servizio nettamente inferiore alla sua avversaria (51,8% contro il 66,7 %). Ma dimostra un’ottima aggressività in risposta, riuscendo a strappare il servizio a Gauff per ben due volte.

Un altro italiano si è misurato ieri contro un altro numero due al mondo. E anche Luca Nardi ha decisamente litigato con il servizio. A metterlo alla porta è l’amico d’infanzia (in questi giorni è circolata una loro foto da adolescenti a un campo estivo) Carlos Alcaraz con un netto 6-1, 6-4. Il pesarese riesce persino a mettere la testa avanti nel secondo parziale, ma Carlitos riesce a riprenderlo grazie alla incertezze in battuta dell’azzurro: si ferma agli ottavi il sogno da ripescato (era rientrato nbel tabellone come lucky loser) di Nardi.