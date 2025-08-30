Sinner da brividi, Shapovalov rimontato: Jannik agli ottavi degli Us Open

New York, 30 agosto 2025 – Fuochi d’artificio sotto il sole. Brividi e colpi di scena, Sinner-Shapovalov è il film della rimonta da manuale che si chiude con un 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 a favore dell’azzurro, che approda agli ottavi di finale. Per lui il vincente della sfida Bublik-Paul.

C’era da aspettarsi una sfida pirotecnica: sin dai primi scambi fioccano ace, vincenti, e pure qualche errore di troppo. Il canadese mancino imposta il match su servizio e diagonale di rovescio, un braccio di ferro con il numero 1 al mondo e la sua solidità. Cerca di aggredirlo in risposta, soprattutto con il rovescio d’incontro, così Jannik si ritrova sotto di un break (1-3) dopo pochi minuti, mentre Shapovalov serve alla grandissima e colleziona 5 ace in appena due turni di battuta. Ritmi brucianti per il talentuoso canadese sfuggito alle briglie della regolarità, Sinner fatica a trovare il ritmo mentre il 26enne nato a Tel Aviv pesca dal cesto tutti i colpi migliori del suo repertorio.

Jannik lo aveva detto prima dell’incontro: “E’ un giocatore pericolosissimo”. E in effetti Denis sembra pure impermeabile ai cambi di ritmo del numero 1 al mondo, decisamente poco brillante nei propri turni di servizio: incappa in un paio di doppi falli e lascia forse un po’ troppo il pallino del gioco in mano all’avversario. Quando però Shapovalov si trova a servire per il match si riaccende il gioco del numero 1: più aggressività, incorniciata da un pallonetto a regola d’arte dopo un duello a rete, che vola alto, oltre il metro e novanta e passa del canadese.

Tornano nei binari le percentuali al servizio di Jannik: tre prime vincenti lo riportano in parità, e quando l’altoatesino viene sfidato fuori dal suo terreno di caccia (chiamato a rete dalla smorzata), si difende bene e tiene il punto. Le traiettorie strette del canadese iniziano a fare un po’ meno male mentre l’azzurro si proietta in avanti senza però trovare il sorpasso. Shapovalov però indovina spesso la risposta quando è Jannik a servire. Di lì a poco – sul 6-5 - si guadagna palla break e Sinner, con un doppio fallo sanguinoso, gli regala il set.

Il canadese continua a viaggiare su ritmi indiavolati al servizio anche nel secondo set, l’azzurro cerca una soluzione, rispondendo praticamente attaccato ai teloni di fondo campo, per poi riguadagnare metri durante lo scambio. Poi si riavvicina, così da non dare punti di riferimento all’avversario: all’improvviso ottiene il break e mette la testa avanti per la prima volta: 4 a 3. Si fatica ogni punto, perché dall’altra parte della rete non c’è più il canadese di qualche anno fa: oggi è più maturo e consapevole delle sue armi, ma il numero 1 tiene e si porta a casa il secondo parziale per 6-4.

“Oggi è così, bisogna stare lì e lottare”. Le parole di coach Vagnozzi aprono un set che non si rivela facile sin dalle prime battute. Il set perso non ha per niente destabilizzato il canadese, che raccoglie subito due palle break: si vede persino Jannik lasciarsi andare, tirando la racchetta, due scambi dopo perde il servizio, in un attimo si trova sotto 3-0 incappando in una quantità di errori insolita per lui. Poi l’azzurro recupera terreno e il break, nel frattempo rompe pure il laccio di una scarpa, da un possibile 0-4 si trova in vantaggio 4-3 con il servizio a disposizione. Una rimonta sontuosa che si completa in sei giochi consecutivi e un terzo set da vero lottatore vinto 6-3.

Per l’azzurro è il momento di premere il piede sull’acceleratore, il vantaggio fa morale e subito strappa il servizio a uno Shapovalov sempre meno brillante e convinto: sale 3-0 centrando un parziale di 9-0. Poi si segue il copione dei servizi: Denis ha un sussulto finale ma Jannik mette finalmente il punto a una partita di oltre tre ore.