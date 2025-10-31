Sinner doma anche Shelton: semifinale a Parigi

Parigi, 31 ottobre 2025 – Contro potenza ed esuberanza serviva il rigore di un Sinner perfetto. Jannik mette ordine nel caos di Ben Shelton, battendo 6-3, 6-3 l’americano in un’ora e 9 minuti. Spalla a posto e kick mancino di nuovo armato per lo yankee alla dinamite e l’azzurro completa un test con un vero top ten.

Un doppio fallo e poi un ace che sfiora i 230 all’ora: inizia così la partita di Ben l’imprevedibile. Per Sinner l’imperativo è trovare la regolarità contro un avversario che concede zero ritmo. Cali di tensione – e anche fisici, dopo quanto si è visto ieri – da evitare. Il primo vero scambio arriva dopo sette punti, e lo vince Sinner.

Shelton fa e disfa: è un altro doppio fallo a regalare la doppia chance di break a Jannik che però l’azzurro gestisce piuttosto male al termine di uno scambio rocambolesco. Al turno di battuta successivo nuove smorfie (dopo quelle del giorno precedente), compaiono sul volto dell’altoatesino: dopo un lungo scambio si tocca la schiena, mentre dal suo box arriva il consiglio di buttarsi sul serve&volley mentre un Ben sprecone non riesce ad azzannare al collo il numero 2 al mondo un po' in difficoltà. Tre doppi falli già a referto arrivati al quinto game: Sinner questa volta non se lo fa ripetere due volte e attacca con in mano il pallino del gioco: break e primo allungo della partita. Vantaggio che poi il 24enne di Sesto Pusteria consolida in un game spettacolo in cui mette a segno due passanti da capogiro: l’americano regge nei propri turni di battuta, ma quando è l’altoatesino a servire non trova contromisure. Cede di schianto, 6-3, sul finire del parziale: quattro i doppi falli a referto.

Si ricomincia su ritmi altissimi, per entrambi. In risposta è difficile toccare palla ed entrambi piazzano prime in campo oltre il 70 per cento delle volte. Sinner riesce a confinare Shelton dietro la linea di fondo mettendolo in difficoltà con la risposta: la palla break, una, arriva al quarto game, e l’altoatesino vola di nuovo avanti per poi farsi ‘riacchiappare’ subito dopo probabilmente nel passaggio più falloso nella partita dell’italiano, che pare sbottare con la panchina un po’ più silenziosa del solito in cerca di un sostegno mentre Ben infila otto punti consecutivi. Jannik però alza l’attenzione su quello che pare un campanello d’allarme: si guadagna due palle break e Shelton lo aiuta pure con un doppio fallo. Un attimo dopo, per Shelton, è tutto finito.