Sinner strapazza Nardi a Wimbledon. Nessuna sorpresa nel derby azzurro

Londra, 1 luglio 2025 – Esordio vincente per Jannik Sinner a Wimbledon. Nel derby azzurro che si è disputato sull’erba londinese del campo numero uno l'altoatesino si è imposto sul ventunenne Luca Nardi con il risultato di 6-4 6-3 6-0 iniziando così nel migliore dei modi la sua avventura nello slam britannico, percorso che nel prossimo turno lo vedrà incontrare l’australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del mondo. Sarà il terzo precedente tra i due, ma è il primo in uno Slam con l'azzurro che si è aggiudicato i primi due confronti sul cemento, vincendo in due set sia ad Adelaide nel 2021 che a Sofia nel 2022.

Il primo set è quello più combattuto. Sinner sfrutta il servizio per mettere in forte difficoltà l’avversario, mentre i game in cui è Nardi ad avere il turno di battuta sono più equilibrati. Il break che consente al numero uno del ranking mondiale arriva al 10 game con il tennista pesarese che è costretto a forzare al servizio senza ottenere l’effetto sperato. Dei due set point Nardi annulla il primo ma subisce la potenza dell’avversario nel secondo. In 43’ si chiude questo primo parziale.

Tutto molto più scontato nel secondo set. Sinner tiene il servizio e subito dopo mette a segno un break. Da lì si passa dal 2-0 al 3-0 e poi al 3-1. Nel quinto game Nardi non un sfrutta un doppio fallo e siamo sul 4-1 con il parziale che si chiuderà sul 6-3.

Non c’è storia nel terzo set con Nardi che non vince neppure un game.