Sinner suona anche Bublik e va in semifinale

di Massimo SelleriJannik Sinner liquida anche Alexander Bublik in due set (6-4 6-4) e oggi nella semifinale di questo Atp 500 di Vienna troverà Alex De Minaur che ieri ha eliminato Matteo Berrettini.

Se la constatazione non rischiasse di riaccendere le polemiche sulla sua decisione di non partecipare alla Coppa Davis, verrebbe da dire che l’aria austriaca fa davvero bene al tennista altoatesini. I più attenti conoscitori della cultura mitteleuropea potrebbero anche sostenere un’altra questione: mentre il famoso valzer viennese, tra l’altro patrimonio culturale Unesco, è una musica che si suona su un tempo di tre quarti, al buon Sinner fino a qui sono bastati due set per suonarli tutti.

Difficile che possa accadere il contrario visti i valori in campo, con lo stesso Bublik che nella parte finale dell’incontro l’ha davvero presa con filosofia comunicando al suo staff che alcune palle dell’avversario proprio non le vedeva. Del resto non è un caso se uno occupa la posizione numero due nel ranking, scalzato dal trono solo a inizio settembre dopo gli Us Open.

Comunque finisca qui a Vienna non ci saranno capovolgimenti di fronte, ma il gap con la vetta potrebbe assottigliarsi facendo capire a Carlos Alcaraz che non si possono dormire sonni tanto tranquilli. Discorsi ai quali Sinner (nella foto) sembra essere totalmente impermeabile, con la sua testa impegnata solo a produrre la migliore prestazione possibile in campo.

"Sono stato solido per tutta la partita - ha spiegato l’azzurro a fine gara -, ho cercato di spingere sempre e di rimandare più palle possibili dall’altra parte e all’inizio del primo set ho avuto diverse occasioni per breakkare. Sono molto contento per come ho giocato oggi, con Bublik non è mai facile e oggi hanno funzionato tutti i colpi, non solo il servizio".

Come a dire che la nuova versione dell’altoatesino sta venendo fuori alla grande e che sta colmando quelle piccole lacune che lo hanno costretto a lasciare il primo posto nella classifica mondiale.

Non è andata altrettanto bene a Matteo Berrettini e i segnali che arrivano in chiave Davis, che si disputerà a Bologna tra poco meno di mese non sono particolarmente incoraggianti. Probabilmente logorato dalla fatica per aver raggiunto questi quarti di finale, il capitolino ci mette tutto il primo set per entrare in partita e la sua reazione vera e propria è arrivata solo a fine gara.

Nell’Atp 500 che si sta disputando a Basilea, Félix Auger-Aliassime è stato costretto al ritiro nel quarto di finale contro lo spagnolo Jaume Munar e chiaramente il forfait del canadese facilita il cammino di Lorenzo Musetti verso le Finals di Torino. L’azzurro nella Race, la graduatoria che decide chi scenderà in campo nel capoluogo piemontese, resta comunque ottavo, sebbene ieri abbia battutto il francese Corentin Moutet in due set (6-3 6-4) e oggi in semifinale trovi Alexander Zverev, già qualificato per le Finals, dover aper passato i quarti per il ritiro di Tallon Griekspoor.