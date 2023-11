Sinner toglie il sorriso a Tiafoe: a Vienna vince e sbarca in semifinale. Ora c’è Rublev

Vienna, 27 ottobre 2023 – Quadrato, potente, affidabile. Sinner si toglie i panni del giocatore d’attacco impersonato nel match di ottavi contro Sonego e torna vibrar colpi col suo tennis ordinato. E’ quel che serve per battere 6/3-6/4 un giocatore come Tiafoe, dal talento cristallino, ma reso pericoloso dall’imprevedibilità della follia tennistica. Il tennista di San Candido vince Sfiderà oggi Rublev, che ha battuto in un lottatissimo match Sasha Zverev.

Jannik non si fa sorprendere nel primo set, nemmeno una volta. Neppure quando concede un paio di palle break al settimo game, quando è avanti per 4-2 sull’americano. Le annulla con grande sicurezza. La svolta nel match comunque arriva subito: Tiafoe si fa breakkare con un doppio dallo sanguinoso al suo primo turno di battuta e da lì per Jannik è tutto in discesa: ci vogliono 35 minuti per incamerare il parziale. Davvero poche le sbavature.

Il secondo set è la fotocopia del primo, con Jannik che comanda dall’inizio ritmo, scambi e punteggio. Affonda operando il break appena possibile e vince.