Sinner e il tifoso che voleva aprirgli la borsa: “Ho controllato se aveva preso il telefono”

Roma, 4 settembre 2025 – Al termine del match Sinner-Musetti, vinto in tre set dal numero del mondo, Jannik ha risposto anche a una domanda sull’uomo che alla fine della precedente partita, quella contro Bublik, ha cercato di aprire la sacca dell’altoatesino, provocando un gesto di stizza del campione e costringendolo a lasciare il campo.

“Non mi era mai capitato – ha detto Sinner – ho cercato subito di capire se aveva preso qualcosa perché avevo il telefono, il portafoglio. Ma per fortuna la security fa un lavoro fantastico".

In merito all'atmosfera degli Us Open e al pubblico talvolta rumoroso, Sinner ha spiegato che il rumore "si nota e questo fa anche il torneo speciale. La sera è un po' diverso, dipende dalla partita che c'è stata prima. Però si deve accettare, non tutti i posti sono come Wimbledon. Questo è anche il bello dello sport, in ogni torneo c'è una situazione diversa".

Archiviato lo spiacevole episodio, Jannik ha poi parlato del derby italiano. “Sono molto contento di essere arrivato alle semifinali di un altro grande slam. Oggi io sono partito bene e" per Lorenzo Musetti "non è stato facile poi rientrare in partita. Ho cercato di leggere il suo gioco. Non sono entrato in partita pensando a un derby ma pensando che giocavo contro il numero 10 al mondo", ha aggiunto il tennista altoatesino.

Musetti è un "giocatore molto talentuoso, è molto difficile giocare contro di lui. Non ha servito benissimo al primo set e io sono sempre riuscito a rispondere bene. Non è facile poi rientrare in partita", ha spiegato osservando come Musetti "ha la qualità di essere un giocatore molto fastidioso".

Sinner ha poi parlato della prossima partita contro il canadese Feliz Auger Aliassime, che ha battuto nei quarti del Cincinnati Open: "Sarà una partita completamente diversa. Le condizioni qui sono diverse. Penso che qualsiasi cosa possa succedere. Penso che sia migliorato molto. Sarà un partita difficile per tutti e due".

Amare le parole di Musetti, che non cerca alibi: "Stasera Jannik ha vinto sotto tutti gli aspetti: servizio, risposta, aggressività, il modo di comandare gli scambi. Quello che mi ero prefissato era cercare di variare molto le traiettorie e dargli fastidio con il back. Non sono mai riuscito a trovare una soluzione che gli desse fastidio, l'ho fatto giocare bene, cosa che volevo assolutamente evitare. Non sono riuscito a sporcare il gioco come avrei voluto, ma devo dare tanto merito a Jannik. Le sette palle break non sfruttate? Nei momenti difficili ne è sempre uscito da campione. Forse l'unico rimpianto reale è non essere riuscito a ingabbiarlo nelle mie variazioni: non sono riuscito a far saltare la palla e a prendere il comando del gioco, favorendo così il suo stile. Ero sempre in balia del suo tennis", ha ammesso Musetti. Dal punto di vista del gioco, Musetti ha lamentato di aver messo in campo poche prime e di aver accettato poco lo scambio.

"Ho sentito molto la differenza delle condizioni rispetto al giorno, c'era molta confusione e non sentivo quasi il rumore della palla né nulla dal mio box. Sono dettagli che ti devi abituare a gestire, soprattutto se, come me, non hai mai giocato di notte. Ho anche provato a scendere di un chilo con la tensione delle corde per sentire meglio la palla, ma fa parte dell'esperienza. Questa non è una scusa per il risultato: Jannik ha strameritato e gli auguro di difendere il titolo". Musetti ha anche spiegato cosa renda Sinner un avversario così difficile da affrontare, ancor di più sul duro. "Da fondo è opprimente, ha profondità incredibile, è solidissimo e concede pochissimo. Questo ti costringe ad alzare l'asticella e spesso ti porta fuori giri, perché il livello si alza molto. Forse solo Carlos, in condizioni ottimali, può dargli fastidio ora. Sono rimasto impressionato da Jannik".

Il prossimo avversario di Jannik Sinner nelle semifinali degli Us Open, ovvero Felix Auger-Aliassime, afferma di avere l'Italia e il tennista azzurro come punti di riferimento. "Da amante del tennis, mi piace quello che sta accadendo in Italia, per i risultati, per i tornei e per la passione che i tifosi hanno verso questo sport. E la sento anche quando vengo a giocare a Roma", ha detto a SuperTennis il canadese. In conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti, prima del successo dell'altoatesino contro Musetti, Auger-Aliassime ha analizzato i progressi di Sinner nelle ultime due stagioni: "È migliorato molto. Bisogna riconoscere i meriti quando sono dovuti. Quando qualcuno lavora duro, migliora e arriva a quel livello, non puoi fare altro che toglierti il cappello. Ovviamente è quello che spero di fare anch'io nella mia carriera: migliorare in quel modo. Lo scenario ideale sarebbe stato batterlo a Cincinnati, ma se dovessi affrontarlo nel prossimo turno, ora so meglio cosa aspettarmi. Prima di quella partita non giocavamo contro dal 2022".