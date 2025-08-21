Sinner torna ad allenarsi agli Us Open: subito Kopriva, possibili quarti con Musetti

New York, 21 agosto 2025 – Due giorni di riposo, due giorni per recuperare le forze dopo il ritiro choc di Cincinnati. Jannik Sinner riassaggia il gusto del campo, il suono della palla. Sarà importante frasi trovare pronti, fra qualche giorno per il match di primo turno contro il tennista ceco Vít Kopřiva.

Un sorteggio, quello di oggi, che potrebbe regalare un possibile quarto di finale tutto azzurro fra il 24enne di Sesto Pusteria e Lorenzo Musetti (che al primo turno troverà Mpetshi Perricard).

Il numero uno del mondo è tornato ad allenarsi in vista dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam al via domenica 24 agosto a Flushing Meadows. Si allenerà con l'argentino Francisco Comesana per due ore, la prima doveva essere su un campo d'allenamento all’esterno, la seconda dalle 18 sul campo centrale. Ma, visto il maltempo, l’altoatesino ha preferito andare direttamente sull’Arthur Ashe.

Il 24enne altoatesino, messo fuori combattimento da un virus all’Atp Masters 1000 di Ciincinnati contro Carlos Alcaraz, dopo i consigli dei medici ha osservato due giorni di riposo con l’obiettivo di ricaricare le batterie.

Giorni in cui si sono fatte svariate ipotesi sull’origine del malessere che lo ha costretto al ritiro dopo appena venti minuti e le seguenti parole: “Mi dispiace, non riesco a stare in piedi”. Dall’intossicazione alimentare al caldo afoso dell’Ohio, ma è stato poi il suo stesso staff a confermare l’ipotesi di una forma virale che ha debilitato l’azzurro nella giornata e nella notte precedente all’incontro con Carlos Alcaraz.

Non è la prima volta che Jannik si trova a dover fronteggiare un guaio fisico. Tutti ricorderanno i tremori d’Australia ai quarti di finale di Melbourne contro Rune, oppure la caduta e il dolore al gomito di Wimbledon, tanto che oggi gioca ancora con un tutore. E ancora l’infortunio all’anca, o la tonsillite che lo tagliò fuori dalle Olimpiadi. Tutti grandissimi test per la vita di uno sportivo, ampiamente superati dal campione azzurro.