Sinner torna (per poco) numero uno se… Una sola strada a Parigi. Oggi l’esordio contro Bergs

Alcaraz gli spiana la strada perdendo al secondo turno. Se Jannik dovesse arrivare in fondo, tornerebbe in vetta prima delle Finals

di Redazione Sport
29 ottobre 2025
Parigi, 29 ottobre 2025 – Sorpresa a Parigi, Carlos Alcaraz esce al secondo turno e spiana la strada a Jannik Sinner che può riprendersi la vetta. Lo spagnolo n.1 al mondo, nella sua probabile peggior versione del 2025, viene battuto dal britannico Cameron Norrie in tre set con i parziali di 6-4, 3-6, 6-4 dopo due ore e venti minuti di gioco: un'incredibile battuta d'arresto e un assist all'altoatesino atteso all'esordio al Masters 1000 parigino. La prima sfida per Sinner, sbarcato nella Ville Lumiere dopo il successo all'Atp di Vienna, è contro il 26enne belga Zizou Bergs (non prima delle 15). Con Alcaraz fuori gioco se Sinner dovesse arrivare fino in fondo e vincere il 1000 alla Defense Arena tornerebbe n.1 prima delle Finals.

E pensare che lo stesso Sinner alla vigilia del match d'esordio, dopo aver chiuso a un qualsiasi ripensamento sulla Davis, in merito al ritorno in vetta al ranking aveva rimandato tutto al 2026. "E' impossibile e, a dire il vero, è una cosa a cui non sto pensando: sarà l'obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa" ha detto il campione altoatesino in conferenza stampa pre-match.

Carlos Alcaraz fuori al secondo turno a Parigi

In vetta sì, ma per una settimana

Tuttavia, con la vittoria del torneo Jannik tornerebbe sì in vetta, ma solo per una settimana, perché dovrà poi scartate i punti delle Finals. Non basterebbero altri risultati per il sorpasso dello spagnolo. Ad ogni modo, alzando il trofeo di Parigi, il campione azzurro arriverebbe a 11.500 punti, contro gli 11.250 dello spagnolo.

“Sulla Davis ho già detto tutto”

"Dicembre sarà un mese molto importante per me perché so che potrò sfruttarlo per lavorare molto e apportare alcuni cambiamenti - spiega l'azzurro - So bene quanto sarà cruciale in molte aree del mio gioco, ma sono al tempo stesso sereno e felice per quello che sono riuscito a fare quest'anno". Sicuramente non giocherà la Davis a Bologna: "La decisione è presa - taglia corto l'azzurro - E su quest'argomento ho già detto tutto qualche giorno fa". Fine anno è anche periodo di bilanci. "Wimbledon è il torneo dove volevamo spingerci il più in fondo possibile e dove non potevo sperare di ottenere un risultato migliore - prosegue il campione italiano - Ma la stagione è stata incredibile. Ho giocato quattro finali Slam, tantissime belle partite e non è ancora finita".

Sinner alza il trofeo a Vienna

L’obiettivo le Atp Finals

L'obiettivo sono le Atp Finals: "C'è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino - spiega Sinner - l'anno scorso feci un'ottima corsa e quest'anno ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Ma prima c'è questo torneo qui, che l'anno scorso non ho giocato e dove non sono mai riuscito a fare bene. Speriamo di riuscire a cambiare un paio di cose e vediamo come andrà". Jannik dice di stare bene, anche se sente la stanchezza: "Credo sia normale, dopo aver giocato cinque giorni consecutivi e una finale molto fisica, può succedere - conclude Sinner - Il fisico però sta bene, un po' stanco perché non ho avuto il tempo per recuperare a pieno ma sono felice e sto recuperando giorno dopo giorno. Sono molto concentrato e speriamo adesso di riuscire a giocare un gran tennis". 

© Riproduzione riservata

