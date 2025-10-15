Six Kings Slam, si rivede il vecchio Sinner: Tsitsipas dominato

Riad, 15 novembre 2025 – Lontani i crampi, dimenticata la calura cinese: sul cemento indoor dello stadio The Venue di Riad il corpo di Jannik torna una macchina perfetta. Al Six Kings Slam Sinner cancella ogni dubbio sulla sua condizione fisica battendo Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3.

La prossima sfida (domani non prima delle 20) sarà contro il serbo Novak Djokovic. Dall’altra parte del tabellone la semifinale si giocherà (alle 18,30) fra Alcaraz e Fritz. L’americano si è liberato in un’ora di gioco di Zverev (6-3, 6-4).

I precedenti a favore del greco raccontano la storia di una rivalità evoluta, cambiata, che coincide con l’esplosione di Jannik nel 2023 e il cambio di team. Uno Tsistsipas abituato a vincere praticamente ovunque non è più riuscito a mettere in difficoltà l’azzurro. Salvo all’ultimo Montecarlo, dove Stefanos oltre alla vittoria finale si è preso pure lo scalpo dell’oggi numero 2 al mondo, complice un errore arbitrale.

Oggi campi veloci, pallina che schizza e che si alza all’improvviso quando carica di rotazioni, un terreno di caccia perfetto per l’altoatesino in campo senza il consueto manicotto al braccio destro, indossato in ogni match a partire da Wimbledon. Una sorta di ‘feticcio’ abbandonato? O l’ennesimo taglio col passato di un giocatore che non ha paura di prendere decisioni. I primi punti volano via rapidi sul veloce indoor di Riad: Jannik in pressing sul rovescio del greco sin dalla risposta e l’incontro si bagna subito col break del numero 2 al mondo. Immediatamente Tsitsipas però dimostra di saper reggere il forcing azzurro, a tal punto da procurarsi un paio di chance per pareggiare i conti. Jannik si aggrappa però al servizio e vola avanti 2-0. Tre colpi su quattro fino a questo momento finiscono sul bel rovescio a una mano del greco, che inizia dopo poco a diventare impotente contro il ritmo del campione italiano. Tre break azzurri, e quando ormai sembra tutto finito il greco ha un ultimo sussulto: qualche errore di troppo di Jannik, che perde per strada un turno di battuta. Chiusura del parziale rimandata, ma solamente al giro di campo: il campione in carica del torneo fa segnare un 6-2.

Un copione che non cambia nel secondo set. Tsitsipas libera il braccio e gli scambi si giocano a velocità sempre più sostenuta, ma quando c’è Jannik alla risposta il greco entra nel labirinto delle palle break e non ne esce più: in poco più di 10 minuti si vola sul 3-0. A tratti si vede un Sinner imperfetto: perde un servizio, incappa in errori quando cerca di tagliare lo scambio con la smorzata. Ma il numero 2 al mondo non si risparmia: sulle gambe appare freschissimo, il dritto viaggia costantemente sopra i 130 all’ora e Tsitsipas per restare in partita deve fare i miracoli. Al punto che poi il fisico gli presenta il conto: un dolore alla schiena lo costringe a chiedere il medical timeout. E’ l’inizio della fine, l’acuto del campione che chiude in due rapidi set il primo incontro.