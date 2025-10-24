Sinner, un ottavo di fatica. Cobolli lotta fino all’ultimo. Berrettini ritrova il sorriso

di Massimo SelleriJannik Sinner anche a Vienna conferma la superiorità battendo in due set, 6-2 7-6 (4), Flavio Cobolli a conclusione di un derby azzurro che è stato scontato nel primo set e molto combattuto nella sua seconda parte. In altre parole l’altoatesino si conferma impermeabile alle critiche legate alla sua decisione di non partecipare alla Coppa Davis e allo stesso tempo il capitolino ha fatto intravedere che può essere un suo degno sostituto nella squadra nazionale anche perché i colpi ci sono e quello che deve mettere a punto, si spera in tempi molto rapidi, è la capacità di essere più continuo e di non scansare qualche ingenuità di troppo.

È evidente a tutti che Sinner pensa solo a riprendersi il primato nel ranking mondiale e se le cose le si vedono dalla prospettiva della classifica da questo Atp500 possono arrivare punti importanti per avvicinarsi a Carlos Alcaraz che sta in vetta. In ogni caso oggi nel quarti incontra il kazako Aleksandr Bublik che attualmente occupa la posizione numero 16 del ranking Atp. Si tratta di un incontro delicato anche perché la qualificazione Sinner se la è dovuta sudare sfruttando anche un doppio fallo commesso dal capitolino nel tie-break che lo ha indirizzato sul binario del successo.

"Cobolli sta giocando una stagione incredibile - ha spiegato l’altoatesino a fine partita -, migliora settimana dopo settimana. Lo sapevo che sarebbe stata dura, è un grande talento, un grande lottatore, in certi momenti abbiamo giocato veramente bene, nel secondo set non sono riuscito a sfruttare alcune chance, ma ho cercato di giocare i momenti importanti con la mentalità giusta. Auguro a Flavio il meglio".

Quando si parla di Sinner i dubbi non sono mai sul suo talento o sulla sua durezza mentale, ma sulla sua tenuta fisica. "Ci sono stati grandi momenti nella mia carriera anche se sono ancora molto giovane, ma non do mai nulla per scontato, cerco sempre di giocare il mio miglior tennis, sono contento, ora vediamo cosa succederà".

La partita contro Bublik si giocherà non prima delle 17.30 tenendo presente che ieri i ritardi si sono accumulati visto quanto sono stati combattuti i diversi incontri. Ad esempio a Matteo Berrettini ci sono volute più di tre ore per battere il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-6 6-7 6-4. Oggi il capitolino scenderà in campo, alle 13.30, contro l’australiano Alex de Minaur. "Sono davvero orgoglioso del tennis che sono riuscito a esprimere - sono le parole di Berrettini-. Il sostegno del mio team e quello del pubblico mi ha aiutato a non mollare. Ho avuto delle occasioni, le ho perse, ma non ci ho pensato. Per questo quando non ho chiuso il secondo set sapevo che avrei avuto altre opportunità nel terzo".