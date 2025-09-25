Sinner, una cartolina per Alcaraz: "Ho cambiato per essere più forte"

di Massimo Selleri"Sto lavorando per essere un giocatore migliore". Da Pechino Jannik Sinner manda cartolina di sfida al suo rivale Carlos Alcaraz che a questo Atp 500 ha preferito quello di Tokyo. Curioso che i due tennisti giochino nelle capitali di altrettanti paesi che non si sono mai amati e che negli ultimi tre secoli hanno anche polarizzato la vita di quasi tutta l’Asia. Il dualismo che si è creato tra l’italiano e lo spagnolo non è, però, animato da un sentimento di supremazia quanto da quella che gli antichi greci chiamavano "physis" vale a dire quella quella di voglia di crescere insita in ognuno di noi e che nella storia ha consentito all’uomo di superare gli ostacoli che la natura gli ha posto davanti. Al termine degli Us Open, lo slam che ha consentito all’iberico di tornare numero uno del mondo, l’altoatesino ha riconosciuto che il rivale era più forte di lui e che aveva meritato questo sorpasso, ma allo stesso tempo aveva dichiarato che avrebbe analizzato i suoi difetti e da lì sarebbe ripartito.

"Abbiamo riflettuto molto su quella finale – ha confessato Sinner - e abbiamo cambiato alcuni dettagli. A oggi la percentuale di errori è ancora un po’ troppo alta ma spero che anche questo andrà migliorando. E’ solo una questione di tempo e vediamo quanto ne servirà. Sono molto motivato. È fantastico lavorare su qualcosa di nuovo, poi vedremo come andrà a finire. Un passo avanti è sempre meglio di due passi indietro"

Se i frutti di questo lavoro sono ancora acerbi o se sono già maturi lo si vedrà oggi quando l’azzurro affronterà il croato Marin Cilic, numero 97 del ranking mondiale, in un incontro che prenderà il via non prima delle 13. Sarà il calore dei tifosi cinesi, sarà che si gioca sulla sua superficie preferita o, come sostengono i più malevoli, che Alcaraz è da un’altra parte, ma in Cina Jannik è apparso molto più leggero e soprattutto più tranquillo. Vedremo che cosa dirà il campo a partire dal primo turno di questo torneo, sapendo che punti non ne deve perdere per cui deve almeno arrivare in finale e se poi la vincesse ne metterebbe anche 170 in casina. Attualmente la differenza con Alcaraz è di 760 punti, ma lo spagnolo perderà i 500 guadagnati nel 2024 in Cina, decremento che può solo annullare se vincerà il torno di Tokyo essendo un altro Atp 500. I due sono poi attesi al Master 1000 di Shanghai che si disputerà dal primo al 12 ottobre con la possibilità di incontrarsi solo in finale.

Anche Lorenzo Musetti cerca punti a Pechino. Nella speciale classifica che seleziona gli otto partecipanti alle Atp Finals di Torino il carrarino è settimo e non ha ancora la matematica qualificazione in tasca. Dopo la delusione di Sarà in campo nelle prime ore della giornata di sabato, attorno alle quattro, contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Gli altri due azzurri in gara in Cina giocheranno nello stesso rullo di partite di Musetti, Flavio Cobolli se la vedrà con il russo Andrej Rublev, mentre Lorenzo Sonego troverà il tedesco Alexander Zverev. seconda testa di serie del torneo.