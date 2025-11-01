Sinner, una vittoria firmata Cahill. I consigli del coach domano Shelton

Sinner riscrive per Shelton le regole del caos. Gioca due set a rotta di collo, si prende una pausa subendo un break, ("non si può essere sempre perfetti", dice lui) e con un doppio 6-3 vola in semifinale a Parigi in poco più di un’ora. Unico neo nella lezione di tennis regalata al disordinato americano col braccio alla dinamite. Oggi troverà ancora Zverev (vittorioso su Medevedev in tre set, 2-6, 6-3, 7-6, dopo oltre due ore di gara) sconfitto domenica scorsa in finale a Vienna.

La svolta con Shelton? I consigli di Cahill: "Quando puoi scendi a rete". Perché nei primi game le smorfie sono sempre quelle del numero 2 insoddisfatto del suo gioco: la superficie del masters 1000 francese non gli piace, perché è un po’ troppo morbida e le scivolate non vengono come vorrebbe. Ma la quadra per evitare la trappola Shelton è lì dietro l’angolo: una grande prestazione alla risposta e al servizio, ma soprattutto il supporto della squadra. L’attenzione è massima, e Jannik vuole pure quella del suo team, tanto che a metà della partita richiama ancora l’attenzione di Cahill e soci perché sono troppo silenziosi e forse (pensiamo noi), non lo sostengono abbastanza.

Ne esce "una partita davvero difficile – spiega lo stesso Jannik –, ma questo lo sapevamo già alla vigilia del match. Io ho giocato in modo molto concreto, solido e aggressivo. Ho risposto molto bene e sono molto contento per oggi. Anche la prossima, sarà una sfida molto difficile. Ho servito molto bene, con una percentuale molto alta. Nel secondo set ho avuto un piccolo calo di tensione, ma non si può essere sempre perfetti. A volte cerco di ‘giocare’ un po’ col punteggio, che sarà anche una chiave della mia carriera".

Come nei giorni scorsi, alla domanda sul possibile ritorno al numero 1 del tennis mondiale passa oltre: "Non penso al alla vetta del ranking in questo momento. La classifica è solo una conseguenza di come si gioca. Andiamo avanti match dopo match. Quello che succede, succede. Arrivare in semifinale (oggi, secondo match dopo le 14,30) qui a Parigi, dopo una stagione lunga e faticosa, è già un risultato importante. Domani (43ª semifinale Atp in diretta Sky, ndr) vediamo. Ora mi godo questa serata e cerco di recuperare il massimo delle energie".

La testa è rivolta a Torino nella stagione delle decisioni difficili e della vera maturità. Che non sia "fresco fresco" (sempre parole sue dell’altro giorno), è abbastanza evidente. Più difficile la situazione a inizio match: anche ieri (quando è spuntato un presunto dolorino alla schiena) lo si è visto boccheggiare e sorreggersi con la racchetta dopo gli scambi più lunghi. Col crescere della fiducia in partita però Sinner riparte come un motore ben oliato, a tutto gas verso un finale in scioltezza.