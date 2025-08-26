Sinner, ritorno da re agli Us Open: Kopriva travolto

New York, 26 agosto 2025 – “Non penso a cosa accadrà, penso solo a dare il meglio. Sono molto emozionato di essere qui da campione in carica”. Il boato del centrale accoglie Jannik Sinner un anno dopo l’impresa degli Us Open e il numero 1 al mondo continua a guardarsi attorno come un bambino meravigliato. Il ritorno del campione di New York è un ritorno da re: annientato 6-1, 6-1, 6-2 Vit Kopriva.

Solo un anno è passato, attraverso un’infinità di sfide: la conferma dello Slam australiano, la sospensione di tre mesi dopo il caso Clostebol, le difficoltà del rientro e la magia del titolo a Wimbledon. Il virus e la finale mancata di Cincinnati paiono solo un lontano ricordo: “Ho recuperato”, aggiunge l’altoatesino. Che però si presenta al primo game di servizio della partita con qualche errore di troppo: “I primi match non sono mai facili”, parole sue. Vero, ma non in questo caso.

Subito altissimo il ritmo in risposta dell’azzurro. Il ceco, terraiolo, habitué più che altro del circuito challenger, capitola immediatamente concedendo il break al numero uno del mondo, che subito dopo prende il largo sul tre a zero. Anche perché l’avvio di Kopriva è al limite del disastroso, con i propri turni di servizio punteggiati da doppi falli, riesce pure a sbloccare la casella del punteggio al sesto game, rallentare la conquista del set di Jannik che però arriva inesorabile qualche attimo dopo.

Resta col piede sull’acceleratore l’azzurro, non toglie quello dal freno il suo avversario. Alla ripresa incappa subito in un paio di doppi falli e concede immediatamente il break al numero uno al mondo. L’altoatesino sembra accusare un lieve problema alla mano, probabilmente una vescica (ha un dito incerottato), che però non impedisce a Jannik di strappare nuovamente il servizio al ceco e salire 4-1. Intanto l’azzurro fa le prove generali: testa qualche discesa a rete, nuove soluzioni per variare il gioco, in più Kopriva fa hara kiri con l’ennesimo doppio fallo che regala il parziale a Sinner, un altro 6-1.

Il ceco resta letteralmente fuori dal campo anche nel terzo parziale. C’è un centrale ammutolito, quasi dispiaciuto per l’avversario del numero 1 al mondo, mai in partita fino a questo momento. Sinner inanella immediatamente un paio di break e prende il volo nel parziale decisivo. Kopriva prova a stringere i denti: tiene nuovamente il proprio turno di servizio e si guadagna pure due chance per rubare la battuta al 4 volte campione slam. Puntualmente annullate nel game più lungo dell’incontro. Ma è soprattutto in risposta che Sinner fa a differenza, numeri impressionanti per lui, che chiude l’incontro.

"E' stato bello tornare qui per l'ultimo slam dell'anno, in questa atmosfera bellissima – ha detto l’azzurro al termine del match -. Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà".