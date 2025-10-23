Sinner oggi a Vienna contro Cobolli: orario e dove vedere il derby. Una prima assoluta

Vienna, 23 ottobre 2025 - Oggi a Vienna va in scena il derby azzurro fra Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Match che mette in palio il pass per i quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. L'altoatesino è reduce dall'affermazione ai danni del tedesco Daniel Altmaier, ko 6-0, 6-2. Una risposta sul campo alle polemiche italiane per la decisione di saltare la Coppa Davis. Il classe 2002 invece, convocato da Volandri per l’appuntamento di Bologna, ha debuttato nella manifestazione austriaca battendo il ceco Tomas Machac con il punteggio di 7-6, 6-2.

La prima volta

Questa sarà la prima volta che i due si scontreranno. Assolutamente invidiabile il ruolino di marcia del numero 2 del mondo nelle sfide contro gli altri italiani. Basti pensare che il nativo di San Candido ha giocato finora 16 volte in un main draw contro un connazionale, uscendo dal campo sempre vittorioso. Ricordiamo che Jannik ha trionfato a Vienna nel 2023, avendo ragione in finale di Daniil Medvedev per 7-6, 4-6, 6-3. Il miglior risultato di Cobolli nel torneo sono invece gli ottavi di finale raggiunti per la seconda edizione consecutiva. L'anno scorso la sua corsa si fermò di fronte all'australiano Alex de Minaur, che avanzò a causa del ritiro dell'azzurro nel corso del secondo set.

Orario e dove vedere la partita

Il match fra Sinner e Cobolli è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, con inizio fissato non prima delle 17:30. Il derby italiano è infatti il quarto match del programma odierno. La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming attraverso Now oppure Sky Go.

