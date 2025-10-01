Sinner trionfa a Pechino, battuto Tien per 6-2 6-2. E’ il terzo titolo del 2025 dopo Australian Open e Wimbledon

Pechino, 1° ottobre 2025 – Jannik Sinner torna a vincere e trionfa al "China Open", Atp 500 da 4.016.050 dollari che si è concluso oggi sul duro di Pechino. Già campione due anni fa e sconfitto nella scorsa stagione da Alcaraz nell'ultimo atto, il numero due del mondo si riprende lo scettro a Pechino superando 6-2 6-2, in un'ora e 13 minuti di gioco, Learner Tien, 19enne statunitense di origini vietnamite, allievo di Michael Chang e attuale numero 52 del ranking Atp.

In quello che era il loro primissimo confronto diretto (e per Tien anche la prima finale assoluta nel circuito maggiore), Sinner fa valere la sua maggiore esperienza e centra il terzo titolo del suo 2025 dopo Australian Open e Wimbledon, il 21esimo della carriera a fronte di 30 finali disputate. In questa stagione il 24enne altoatesino ha tenuto un livello altissimo: 42 match vinti su 47, sette finali su otto tornei disputati. E sul cemento il parziale stagionale recita 23-2, mentre quello nelle finali è di 18-7. Negli ultimi nove tornei sul duro, inoltre, l'azzurro è sempre arrivato almeno in finale.

"Oggi sono contento, ora vediamo come andrà il finale di stagione". Guarda già avanti, Jannik, appena dopo aver vinto. Dal palco della premiazione, il n.2 del mondo ha ringraziato il pubblico cinese ("qui mi sento a casa, è un posto speciale per me"), lo staff e gli italiani che da casa "in molti mi hanno seguito" di mattina in tv.

Il campione altoatesino non ha lasciato scampo a Tien, al quale però concede l'onore delle armi: "Hai un grande team dietro di te, in tutta la stagione hai dimostrato tutto il tuo talento, hai giocato un tennis incredibile e ti auguro per il meglio per il resto dell'anno e per tutta la carriera. Speriamo di condividere altri momenti come questo". Da Sinner un ringraziamento anche al proprio team: "Si cerca sempre di migliorare, di spingere il più possibile, vediamo come sarà il finale di stagione ma sono contento di condividere questo successo con voi".

Archiviato Pechino, Sinner si prepara a difendere il titolo al "Rolex Shanghai Masters", penultimo Masters 1000 della stagione 2025 con un montepremi da 9.193.540 in programma sul cemento della città cinese. Il 24enne campione altoatesino entrerà in scena direttamente al secondo turno dove se la vedrà con Daniel Altmaier: il tedesco ha battuto 6-3 6-4 Tristan Schoolkate e ora proverà a sorprendere di nuovo Sinner dopo averlo sconfitto al Roland Garros 2023 in cinque set. L'azzurro, in precedenza, si era imposto, sempre al quinto, agli Us Open del 2022. Come Sinner, anche Flavio Cobolli, 22esima testa di serie, entrerà in scena direttamente al secondo turno: per lui Jaume Munar (4-6 7-5 6-1 oggi su Marton Fucsovics) in quella che sarà una sfida inedita.