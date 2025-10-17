Sinner: "Vorrei Will Smith in un film su di me". E l'attore risponde: "Ci sto!"

Jannik, ma se venisse girato un film a Hollywood su di te quale attore vorresti a interpretare il ruolo del protagonista con la racchetta? Risposta: “Facciamo Will Smith, perché no?". Poi, dopo aver spiazzato i giornalisti, l'azzurro aggiunge un sorriso dei suoi: “Diverso, ma bello". Ciak, motore, azione: appuntamento al cinema. Il principe di Bel-Air, l’eroe di Independence Day, Cassius Clay in Alì e l’investigatore fantascientifico di Men in black, cioè Willord Carroll Smith II, ha risposto con una altrettanto simpatica storia Instagram, un fotomontaggio con il proprio volto d’attore ‘incollato’ sulla foto di Sinner che regge il trofeo di Wimbledon e un semplicissimo “I’m in!!!!”. Traduzione da inglese livello A1: “Ci sto!!!!".

Il fotomontaggio sinneriano pubblicato da Will Smith

Il siparietto al torneo Six Kings Slam

Uno Jannik Sinner da Oscar. Il video della performance alla conferenza stampa del Six Kings Slam è stato postato sui social da Turki Alalshikh, l'uomo che dietro a tutti i grandi eventi in Arabia Saudita. Il sogno hollywoodiano di Sinner è stato visualizzato 268.000 volte solo sull'account Instagram di Alalshikh e ha fatto rapidissimamente il giro del mondo.

L’esempio di Carlos Alcaraz

Da quando il tennista numero 2 del ranking Atp (dopo 65 settimane consecutive in vetta) ha scalato le gerarchie del circuito s’è spesso parlato di un film o un documentario su di lui. Carlitos Alcaraz, per dire, l’ha fatto nell’anno più duro della sua carriera, il 2024, quando ha ceduto lo scettro a Jannik (prima di riconquistarlo). Il docufilm, disponibile su Netflix, si intitola "Carlos Alcaraz: a modo mio".

Will Smith è stato papà Richard Williams

Il nome di Will Smith, in verità, non sarebbe una novità nel mondo del tennis cinematografico. Nel 2022 l’attore-rapper di Filadelfia ha vinto un Oscar come miglior protagonista per il ruolo di Richard Williams, papà e allenatore di Serena e Venus, in "Una famiglia vincente - King Richard". In Italia la corona del tennis la indossa re Jannik, chissà.