Sinner va di fretta: Vukic battuto in tre set Wimbledon

Londra 3 luglio 2025 – Sinner batte Vukic e stacca il biglietto per il terzo turno di Wimbledon con un secco 3-0 (6-1 6-1 6-3). Il numero uno del mondo sabato affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, numero 52 del ranking.

Due break consecutivi nel quarto e nel sesto game consentono a Sinner di avere vita facile nel primo set. Il parziale dura 28’ e si chiude sul 6-1 con l’altoatesino che continua a mettere in difficoltà gli avversari con il servizio. Quello che non era un suo punto di forza sta diventando un’altra freccia nella già abbondante faretra a disposizione del tennista di Sesto Pusteria. Si vede che in questo periodo ha lavorato su questo fondamentale e l’erba di Wimbledon sta certificando quando questi allenamenti siano stati efficaci.

Il secondo set si apre sulla falsariga del primo con Vukic che subisce subito un break e poi trova il modo di mettere un freno a Sinner sull’1-2. Continuano, però, le difficoltà a rispondere ad un servizio che in 6 game ha già prodotto 5 ace e in uno sport dove la fiducia non è tutto ma fa tanto, non sapere cosa fare quando serve l’azzurro crea problemi anche nel proprio turno di battuta. Il risultato è che in un amen siamo sul 4-1 e altrettanto rapidamente il parziale si chiude sul 6-1 in 30’ di gioco.

Più equilibrato il terzo set con Sinner che nel quinto game annulla tre palle break e poi riesce a tenere il servizio per il 3-2. Al contrario il break dell’altoatesino arriva all’ottavo game (5-3) ed è segnale che la partita non avrà più tanto da dire. Vukic impatta cinque match-point e cerca di restare attaccato alla gara con le mani e con i denti, ma la resistenza è destinata a fiaccarsi tra una bordata e l’altra, sebbene l’azzurro abbia annullato una palla break.

Sonego batte Basilashvili

Quasi in contemporanea stacca un biglietto per il turno successivo anche Lorenzo Sonego, che ha battuto Basilashvili in quattro set (6-1, 6-3, 6-7, 7-6). La prossima sfida per il torinese sarà contro l’americano Nakashima.