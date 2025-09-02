Sinner, Anna Wintour e quella profezia avverata. Cosa si sono detti il re del tennis e la regina della moda in tribuna agli Us Open

New York, 2 settembre 2025 - Nella notte italiana, sul campo centrale degli Us Open, Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale superando un ostacolo ben più difficile di quello di Musetti, il talentuoso Bublik. Che a fine match ha abbracciato l'amico e si è ricordato di quando, qualche anno fa, gli aveva fatto i complimenti con un "tu non sei umano". "Sei pazzesco - ha ribadito questa volta Bublik - e io non sono così scarso...", ha aggiunto strappando la risata del pubblico.

Da parte sua, l'altoatesino ricordava bene che nell'ultima sfida, ad Halle 2025, l'amico kazako l'aveva battuto. Dell'ora della 'vendetta' sportiva, secondo quanto rivelato da un video, Sinner aveva infatti parlato con una tifosa d'eccezione, Anna Wintour, nella tribuna dell'Artur Ashe, dopo il riscaldamento pre-partita.

La storica e iconica direttrice di Vogue Us (che ha appena passato il testimone a Chloe Malle) era sugli spalti in compagnia dell’attore Rami Malek e ha assistito al match di Musetti contro lo spagnolo Munar (sconfitto tre set a zero in 97').

Poi Wintour è rimasta in tribuna e, quando Jannik ha finito il riscaldamento prima del match contro Bublik, i due hanno scambiato 4 chiacchiere come fossero amici al bar.

"L’ultima volta ho perso, quindi è il momento di vendicarsi”, sarebbero state le parole del tennista azzurro rivolte alla regina della moda.

Una profezia avverata, non c’è che dire.

Ora sguardo a domani, per la partita che vale l'accesso alla semifinale del torneo di Flushing Meadows. Sinner dovrà affrontare Musetti in uno dei migliori momenti della sua carriera. E in un quarto tutto italiano come mai si era visto in un torneo del Grande Slam.