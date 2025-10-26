Sinner-Zverev, è una rivincita speciale

La finale dell’Atp 500 di Vienna che si giocherà oggi (ore 14) vedrà di fronte Jannik Sinner e Alexander Zverev. Si tratta della riedizione della partita che lo scorso gennaio decise gli Australian Open e per entrambi quella gara segnò un momento particolare. L’altoatesino che vinse lo slam qualche giorno dopo iniziò la sua battaglia legale nella complicata vicenda della contaminazione non volontaria da Clostebol, mentre il tedesco dopo quella sconfitta non ha più combinato molto andando completamente in tilt ("Ma stavolta sarà diverso").

A Jannik dalla semifinale di ieri contro Alex de Minaur è arrivata la conferma della sua dimensione umana con l’australiano che, primo in questo torneo, gli ha strappato un turno di servizio nel primo set con il numero due del mondo che è avanti 4-0. Il primo parziale si chiude in 44’ sul 6-3, ma la sinfonia ancora non abbraccia lo spartito della marcia trionfale. L’altoatesino si porta sul 3-2 prendendo un game sul servizio dell’australiano, poi c’è l’immediato controbreak e un altro break in risposta. I due tennisti si salutano sul 6-4, con Sinner che lascia a zero l’avversario e arriva a questa finale senza aver perso neppure un set.

"Sono contento di essere arrivato fino a qui – sono le parole di Jannik –. Ho speso tanto, non sarà una finale facile e spero di recuperare bene". Su Cahill: "Vorrei che restasse. Mi ha sicuramente dato molto per la mia carriera. Ormai non è solo un allenatore di tennis, un pò di più. Io e Simone Vagnozzi non abbiamo ancora discusso di chi potrebbe essere il prossimo allenatore".

Infine la Davis: "Musetti farà sicuramente un buon lavoro. Quando ho giocato, non ero solo. È una grande squadra, siamo giovani e abbiamo con noi Bolelli, un giocatore molto esperto, di cui abbiamo bisogno". Musetti che però ieri, pur ricedendo gli applausi anche dal suo avversario Alexander Zverev, si è dovuto arrendere in semifinale in un match dove il carrarino subisce il primo break al settimo game. Il parziale si chiude sul 6-4 e la partita si gioca sul filo di chi sbaglia meno. Un doppio fallo di Musetti apre la strada per il 5-4 con Zverev che poi chiuderà i conti nel game successivo sfruttando il suo servizio micidiale.