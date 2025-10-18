Six Kings Slam: servizio al top e variazioni, così Sinner ha battuto Alcaraz

Riad, 18 ottobre 2025 – Non potevano che dargli una racchetta d’oro. Jannik stringe fra le mani la coppa del Six Kings Slam. Un premio al suo tennis rinato e in salute, sbocciato in terra d’Arabia contro la sua nemesi perfetta, Carlos Alcaraz. Sei milioni di dollari in tasca e la certezza di aver costruito in poche settimane un gioco capace di scompigliare le carte allo spagnolo apparso dominante negli ultimi incontri. Si parla di “amicizia speciale”, ma anche di “sfida che fa bene al tennis”, perché l’un l’altro i ragazzi si migliorano nella competizione.

Ecco allora che Sinner lo ha fatto. In Cina ha lavorato su servizio, risposta e variazioni. La battuta, in primis, determinante nel tennis moderno come lo è stata a Riad. Non tanto nelle percentuali (Jannik fa solo un ace, contro i 4 dell’avversario), ma piuttosto nell’efficacia. Perché la prima viaggia su identiche percentuali rispetto a quella dell’avversario (61%). Sono però ben oltre l’ottanta per cento i punti che raccoglie l’azzurro sia dalla prima che dalla seconda si servizio.

"Non mi ha concesso di fare un passo in più verso il campo, ha migliorato tanto il servizio, tanto che non ho avuto palle break – commenterà Alcaraz a fine partita -. Difficile da affrontare quando gioca così, è dura rimanere calmi e trovare delle contromisure”. Angoli stretti con lo slice, traiettorie ampie e larghe con il kick: decisamente pochi appigli oggi per lo spagnolo numero 1 al mondo.

Una superficie – indoor e veloce -, che in realtà gioca dalla parte di Sinner (“qui è quasi imbattibile”, Alcaraz dixit), capace di sfruttare il grande rimbalzo di palla garantito dal ‘tappeto’ di Riad.

Miglioramenti, si diceva, visibili in gran parte anche nella risposta. Jannik sempre vicino al campo: si prende il 39 per cento di punti sulla prima di Carlitos e il 48 sulla seconda. Una ricetta vincente che viene combinata alle variazioni, soprattutto con lo slice di rovescio aggiunti al carnet di colpi dell’altoatesino. Una rivoluzione solo vista parzialmente in Cina, stoppata dai caldi e dai crampi, ma portata a compimento nel torneo degli sceicchi.