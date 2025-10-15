Six Kings Slam: a che ora gioca Sinner oggi e dove vederlo. L’esordio contro Tsitsipas

Roma, 15 ottobre 2025 – Inizia questa sera il Six Kings Slam 2025, torneo di esibizione a Riyad con in campo i migliori sei giocatori del pianeta. Una sorta di mini slam e con un montepremi faraonico. Un anno fa vinse Jannik Sinner in finale su Carlos Alcaraz e in questa edizione 2025, oltre ai primi due della classifica mondiale, saranno impegnati Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. La formula prevede un tabellone a eliminazione diretta con due giocatori, Djokovic e Alcaraz, che hanno un bye al primo turno e quindi sono già qualificati alle semifinali, mentre gli altri quattro dovranno giocare un turno preliminare e tra questi proprio Sinner nonostante sia il numero due delle classifiche. L’avversario del vincitore di Wimbledon 2025 è il greco Stefanos Tsitsipas e chi passa il turno affronterà poi Djokovic, mentre nell’altra sfida si scontreranno Fritz e Zverev per andare a giocare con Alcaraz in semifinale. Il torneo, che è una esibizione, non assegna punti Atp ma presenta un montepremi stellare. A tutti i giocatori, infatti, una quota fissa di 1.3 milioni di euro per la sola partecipazione, ma il vincitore finale del torneo andrà ad aggiungere sul conto in banca altri 3.9 milioni di euro. Normale che tutti tengano a fare bene e sarà battaglia vera.

Sinner-Tsitsipas, i precedenti

Non sono favorevoli a Sinner i precedenti contro Stefanos Tsitsipas, oggi numero 24 delle classifiche mondiali. Il bilancio recita infatti 6 a 3 per il greco che ha vinto l’ultimo precedente nel 2024 a Montecarlo sulla terra rossa. Tsitsipas in quella occasione vinse al terzo set ma con una chiamata errata dell’arbitro a condizionare la partita e da lì in avanti i due non si sono più affrontati. Sul veloce, cioè sulla stessa superficie di Riad, Sinner ha vinto invece alle Finals di Torino per due set a zero e a Rotterdam nel febbraio 2023 sempre per due a zero. L’altro precedente sul duro risale al 26 gennaio 2022 quando, all’Australian Open, Tsitsipas vinse 6-3 6-4 6-2, prima che Jannik trovasse poi nel 2024 e nel 2025 la doppia vittoria nello slam australiano.

Dove vedere la partita in tv

Il programma della prima giornata del Six Kings Slam inizia alle 18.30 con il match tra l’americano Fritz e il tedesco Zverev, mentre a seguire, circa sulle 20.30, ci sarà la partita tra Sinner e Tsitsipas. Il torneo è una esclusiva della piattaforma Netflix, visibile tramite smart tv ma anche sulla sezione app del bouquet di Sky. Telecronaca affidata a Federico Ferrero e Guido Monaco. Leggi anche - Jannik Sinner, parte il gran finale di stagione