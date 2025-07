Sonego, c’è Sinner angelo custode: “Vederlo lassù mi ha caricato”. Il video del siparietto

Wimbledon, 6 luglio 2025 – Tenero siparietto ai sedicesimi di finale di Wimbledon. Lorenzo Sonego è nel bel mezzo della maratona contro Brandon Nakashima quando avvista su una terrazza in alto una figura incappucciata: è il numero uno Jannik Sinner, che si gode la partita dove nessuno o quasi può notarlo.

Sonego lo riconosce, sorride, ricambiato dal collega azzurro. Sinner, che ha appena battuto Martinez in tre set, non manca di incitare l'amico con un pugno alzato. "Ho visto Jannik da sopra la terrazza che seguiva la mia partita e quello mi ha caricato tanto - ha raccontato il torinese dopo il match vinto – . È bello essere in ottavi con loro (Sinner e Cobolli ndr) e speriamo di andare avanti".

Sonego in campo contro Nakashima a Wimbledon, Sinner in alto fa il tifo

La maratona

Il 30enne si è infatti imposto su Nakashima dopo cinque combattutissimi set, quattro dei quali decisi solo al tie break (6-7 7-6 7-6 3-6 7-6). Cinque lunghe ore di gioco.

"E' stato un match incredibile, molto duro, molto combattuto. Lui ha giocato molto bene e io ho dovuto tirare fuori il massimo dai miei turni di servizio. Mi esalto nei tre su cinque? Ma oggi avrei vinto anche in tre… – dice sorridendo –. Ho sempre avuto fiducia in me stesso e alla fine avevo più benzina di lui”. E poi c’era Jannik in versione ‘angelo custode’, lassù. Una presenza che motiva: chi non vorrebbe prendere da lui, assomigliargli un po’? Potrebbe essere stata davvero la chiave di volta della partita, in bilico fin dal primo set.

L’amicizia

I due azzurri: divisi da 46 posizioni nel ranking ma legati da un'amicizia che non è scontata sui campi di questo sport, così altamente competitivi. Si conoscono infatti da anni, e il loro legame si è rafforzato durante la comune esperienza nella Nazionale di Coppa Davis. Nei momenti di pausa dagli incontri, Sinner e Sonego sono soliti giocare a carte - pare che il burraco sia una passione comune - e alla PlayStation.

Sonego dovrà adesso affrontare Ben Shelton, in un match che si preannuncia "difficile", come lui stesso ha commentato. Sinner sarà invece impegnato contro la diciannovesima testa di serie, il bulgaro Grigor Dimitrov.