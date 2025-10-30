Sorrisi e lezioni, che Sinner a Parigi: "Qui voglio solo mettermi in gioco"

La Monna Lisa ha insegnato il sorriso sornione al mondo. Sinner lo replica al primo turno di Parigi dopo un debutto quasi perfetto. "Un’ottima partita per iniziare un torneo", parla un Jannik felice dopo aver regolato Zizou Bergs con un rapido 6-4, 6-2. Dove i big faticano su un campo insidioso (ieri l’altro out Alcaraz, ieri Zverev ha rischiato con Ugo Carabelli) l’azzurro non sbaglia la prima e vola agli ottavi del master mille della Defense Arena, oggi non prima delle 19 contro Francisco Cerundolo.

Il saluto prematuro di Carlitos ha riaperto la corsa al numero 1 al mondo. Sinner lo sa, le domande lo punzecchiano, ma lui svia e pare non voler creare aspettative. "Non ho mai vinto più di due partite qui. Ora sono focalizzato solo su me stesso. Voglio mettermi in gioco su questi campi, dove abbiamo visto: qualunque cosa può succedere", dice ai microfoni Sky.

I campi dicevamo. Il tappeto indoor della Defense è un po’ un punto interrogativo nel pieno del calendario del veloce. Per modo di dire, perché la superficie grigioverde è decisamente più ’morbida’ rispetto allo swing orientale o ai campi di Vienna. "Unico nel suo genere, e palline sono grandi – rispetto agli altri tornei, spiega Sinner –, all’inizio difficili da controllare, poi rallentano molto". Il numero due al mondo descrive anche una strana sensazione riguardo al contatto con le scarpe. Probabilmente nulla che un po’ di abitudine non possa risolvere. Contro Bergs però la prestazione è perfetta al servizio e alla risposta, non mancano variazioni e discese a rete condite con lo show. Il segno di un Sinner determinato, alla ricerca di quel "ritmo giusto" da portare con sé a Torino. Sì, alle Atp Finals, l’obiettivo dichiarato da qui alla fine della stagione. La rincorsa però inizia già da Parigi, l’inizio con Zizou "ha dato fiducia". Occhio però a Cerundolo, che fra 2022 e 2023 ha già battuto Jannik.

Chi non festeggia invece è Lorenzo Musetti. Perché la sconfitta in tre set contro Lorenzo Sonego (6-3, 3-6, 1-6) si complica parecchio la corsa alle Atp Finals. Perché il testa a testa con Auger-Aliassime per staccare l’ottavo biglietto disponibile per Torino pende un po’ di più dalla parte del canadese. Felix è rimasto in corsa nel mille parigino spuntandola 5-7, 7-6, 7-6 contro il francese Muller. Il sogno di Musetti è ancora vivissimo però, il toscano potrà andare alle Finals se Aliassime perderà prima della semifinale e nessuno tra Ruud, Medvedev o Davidovich Fokina vincerà il titolo.

Buone notizie invece per Sonego, che torna a battere un top 10 dopo 17 sconfitte di fila e domani (non prima delle 17,30) affronterà Medvedev. Partite in diretta Sky.