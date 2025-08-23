Ivan Ljubicic: “Sinner non ha paura di prendere decisioni, nessuno come lui e Alcaraz. Io suo coach? Ci penserei”

Bologna, 23 agosto 2025 – Ivan Ljubicic, qual è il segreto dietro la forza di Sinner?

"Posso dire di conoscerlo da un po’. E’ un ragazzo con le idee molto chiare, non ha problemi a prendere decisioni difficili. Lo abbiamo visto nel caso delle rotture con lo staff: quando ha in mente una cosa decide e sa come arrivarci, pur avendo il mondo intero sulle spalle".

L’istinto da numero uno, raccontato dall’allenatore dei campioni (il croato riportò Federer al trionfo Slam), oggi commentatore per Sky. Lui, Ljubo, con l’altoatesino ha in comune una cosa: le prime gesta tennistiche nell’accademia di Riccardo Piatti a Bordighera.

Cosa c’è dietro lo sbocciare di un talento del genere?

"Jannik me lo ricordo al suo arrivo, a 14 o 15 anni. Riccardo è un allenatore molto intenso, attento ai dettagli. Non lascia nulla al caso: Sinner ci ha messo tanto del suo per crescere, ha preso bene ’appunti’. Se un coach portato al lavoro si trova in casa un campione del genere succedono cose importanti".

E in questi giorni si giocherà gli Us Open, oltre ad Alcaraz chi può insidiarne il trono?

"Da un po’ di tempo nessuno riesce a batterli, credo che trovare un terzo incomodo sia improbabile, e giocando su 5 set gli imprevisti diminuiscono ancora. Jannik e Carlos dovrebbero incappare in ua giornata veramente no".

Niente sorprese da Zverev?

"Credo che sia un grandissimo giocatore, ma se dobbiamo compararlo a loro oggi lo vedo nettamente indietro. Sono 4 o 5 anni che non migliora mentre l’azzurro e lo spagnolo lo fanno continuamente".

Che Sinner ha visto dopo il rientro dalla sospensione di tre mesi? Ci sono scorie del caso Clostebol?

"E’ tornato forse ancora megliore di prima. ha avuto bisogno di qualche torneo per adattarsi al ritmo partita, ma si vede che è riuscito comunque a lavorare tanto. L’anno scorso ha giocato tutto il tempo con questo peso sulle spalle, oggi si tratta solo del passato, e lui è già andato oltre. Mi auguro solo che il malessere avvertito a Cincinnati non ne influenzi la preparazione".

Musetti, Sonego, Paolini chi dei nostri azzurri può sorprendere?

"Musetti ha bisogno di giocare tante partite per entrare in fiducia, spero che la finale raggiunta in doppio a Cincinnati possa averlo aiutato. Sonego si è invece comportato bene alivello Slam, mi aspetto possa raggiungere la seconda settimana. Cobolli non è più una sorpresa, Bellucci, Darderi e Arnaldi sono pronti a stupire. Il dispiacere più grande è non avere Matteo (Berrettini, ndr). Jasmine sta vivendo un momento un po’ turbolento della carriera con i cambi in panchina, credo abbia bisogno solo di un po’ di stabilità".

Torniamo a Sinner, che le sta piacendo di più del numero 1?

"La mentalità solida e la sicurezza nel prendere le decisioni".

Chi le ricorda?

"Sotto questo aspetto Djokovic, Roger e Rafa hanno avuto meno cambiamenti, ma è solo dei migliori la capacità di affrontare le difficoltà direttamente e di risolverle".

E se fosse lei il successore dell’allenatore di Sinner, Cahill?

"Non so se ci sarà mai una proposta. Sicuramente se arriva la chiamata di un giocatore del genere è giusto pensarci. Al momento ho un ruolo importante nel tennis francese, una accademia in Croazia, affronto le situazioni una per volta (ride, ndr)".

Lei che ha allenato un mito: come si alimenta la fame di un numero 1?

"Bisogna saper ascoltare, capire le esigenze della persona che si ha davanti. Questi campioni hanno una vita piena e un modo di pensare più complesso degli altri. Non è importante solo cosa dici, ma come e quando, questo definisce un bravo allenatore"