Successo ai Campionati Regionali Veterani Marchigiani di Tennis al Circolo Donzelli

Successo di partecipazione ai Campionati Regionali Veterani Marchigiani di tennis, conclusisi sui campi del Circolo Tennis Lorenzo Donzelli di Lido di Fermo. La manifestazione, valida anche come prima tappa del circuito City Tennis Tour, ha sottolineato ancora una volta l’importanza degli atleti over all’interno del panorama tennistico regionale. "Gli over rappresentano un pilastro fondamentale del movimento tennistico marchigiano", ha dichiarato il presidente del Comitato Regionale Andrea Bolognesi. "Questi atleti non solo continuano a praticare con passione e dedizione, ma costituiscono un esempio virtuoso per i più giovani e un patrimonio di esperienza inestimabile per tutti i circoli della regione. La loro partecipazione numerosa e il livello tecnico espresso dimostrano che il tennis è davvero uno sport per tutte le età". Nel settore femminile, Michela Cianci ha conquistato il titolo nella categoria Over 40, superando in finale Alessandra Basso, mentre Gusel Vildanova si è imposta nella Over 50 contro Marilena Romitelli. "Il tennis veterano femminile marchigiano sta crescendo notevolmente" - ha commentato la responsabile del settore, e queste atlete sono fondamentali per avvicinare sempre più donne adulte alla pratica sportiva". Grande spettacolo anche nel tabellone maschile, dove Jonathan Diomedi si è aggiudicato la categoria Over 40, Egidio Massimo Fedele l’Over 50, Massimo Pennesi l’Over 55, Andrea Bolognesi, sì proprio il presidente del Comitato Marche della Federazione, l’Over 60, Romeo Renis l’Over 65 e Nazzareno Vita l’Over 70. Il circuito City Tennis Tour proseguirà nei prossimi mesi con altre tappe, per poi concludersi con il Master finale che si svolgerà a ottobre.

an. pon.