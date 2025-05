Il tabellone degli Internazionali di Roma: Sinner esordierà contro Navone o Cinà

Roma, 5 aprile 2025 – Il ritorno in campo di Jannik Sinner sarà contro il vincente della sfida tra l'argentino Mariano Navone e il diciottenne palermitano Federico Cinà. Lo ha stabilito il sorteggio degli Internazionali d'Italia. Dopo aver scontato i tre mesi di squalifica per il caso clostebol, il numero 1 al mondo e del tabellone esordirà sulla terra rossa del Foro Italico direttamente al secondo turno in programma tra venerdì e sabato.

La prima possibile testa di serie sul suo cammino è lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (25); possibile ottavo con Tiafoe o Cerundolo. Alexander Zverev, testa di serie n.2, e Carlos Alcaraz, n.3 del seeding, sono dalla stessa parte del tabellone per cui potranno affrontarsi in semifinale e incontrerebbero Sinner solo in finale. Dalla parte dell’altoatesino ci sono Casper Ruud (possibile incontro nei quarti di finale) e Taylor Fritz (semifinale).

La finale da sogno per tutti gli appassionati d'Italia, però, sarebbe ovviamente Jannik Sinner-Lorenzo Musetti.

Il tabellone degli altri azzurri

Al secondo turno debuttano anche Matteo Berrettini (per lui o il britannico Jacob Fearnley o Fabio Fognini) e il neo top 10 Lorenzo Musetti (contro il vincente tra il serbo Hamad Medjedovic o un qualificato).

In attesa della conclusione delle qualificazioni, sono 13 gli italiani nel main draw. Tra loro c’è – appunto – Federico Cinà, n. 323 del mondo, approdato a Roma con una wild card. "Secondo turno di fuoco? Non so che dire, la prima partita non sarà semplice ma spero di passare il turno, farò il mio massimo, e poi vedremo cosa succederà con Jannik che è un esempio da seguire", ha detto il talentuoso giovane palermitano.

Queste le sfide degli altri azzurri che scenderanno in campo al primo turno:

- Luciano Darderi contro il cinese Yunchaokete Bu;

- Francesco Passaro contro un qualificato;

- Lorenzo Sonego contro un qualificato;

- Mattia Bellucci contro Pedro Martinez;

- Matteo Gigante contro il francese Arthur Einderknech;

- Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (chi vincerà se la vedrà

con lo statunitense Tommy Paul al secondo turno);

- Luca Nardi contro Flavio Cobolli per un derby tutto tricolore.

Il tabellone femminile con le italiane

Sorteggiato anche il tabellone del main draw femminile dell'82esima edizione degli Internazionali d'Italia di tennis che scatta martedì. Anche in questo caso è nutrita la compagine azzurra: ben dieci le nostre atlete, guidate dalla numero uno italiana e sei tel seeding romano Jasmine Paolini, che ha un bye al primo turno da testa di serie e poi affronterà la vincente tra l'azzurra Giorgia Pedone e Lulu Sun (Nzl).

Lucia Bronzetti affronterà invece la lituana Anastasia Sevastova, mentre Elisabetta Cocciaretto se la vedrà all'esordio con l'armena Elina Avanesyan. La veterana Sara Errani affronterà un primo turno durissimo contro la giapponese Naomi Osaka, ex numero uno del mondo Wta, e Lucrezia Stefanini sfiderà la russa Veronika Kudermetova. Poi Nuria Brancaccio scenderà in campo con la statunitense Peyton Stearns e la giovanissima a neo azzurra Tyra Caterina Grant se la vedrà contro una qualificata. Infine Federica Urgesi affronterà la canadese Bianca Andreescu e Arianna Zucchini giocherà contro una qualificata.