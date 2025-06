Tabellone Wimbledon: quando gioca Sinner? Programma e orari tv di martedì 1 luglio

Londra, 30 giugno 2025 – Cinque italiani in campo nella seconda giornata di Wimbledon in programma per martedì 1 luglio. La compagine azzurra schiera i due principali protagonisti, ovvero Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Sono loro due le maggiori carte sull’erba di Wimbledon per andare a caccia al bersaglio grosso, ma destino ha voluto fossero dalla stessa parte di tabellone e, se passeranno i primi turni, l’eventuale incrocio arriverà già ai quarti di finale. Nella giornata di martedì in campo anche Cocciaretto e Bronzetti nel tabellone femminile, Sonego e Cobolli in quello maschile.

Jannik Sinner debutterà al torneo di Wimbledon 2025 contro Luca Nardi (Ansa)

Programma e orari tv

Esordio nel torneo londinese per Jannik Sinner, che parte nella scalata al titolo in un derby italico contro Luca Nardi. Dopo aver apportato un’altra modifica al suo staff, via il fisioterapista Panichi, Jannik prova a dimenticare la sconfitta al Roland Garros iniziando la sua marcia contro il numero 95 delle classifiche mondiali. Sinner parte nettamente favorito e Nardi non è di certo uno specialista dell’erba, anche se il torneo di Halle, con eliminazione per mano di Bublik, potrebbe avere lasciato qualche scoria nel numero uno al mondo. Per Sinner, l’organizzazione ha messo a disposizione il campo numero uno, il secondo in ordine di importanza, e il match è in programma alle ore 14 di martedì 1 luglio.

Sul campo numero 2, invece, aprirà la sessione Elisabetta Cocciaretto, impegnata in un difficile match contro l’americana Pegula, numero 3 delle classifiche. Proprio a Wimbledon l’unico precedente tra le due: era il 2023 e la statunitense vinse ai sedicesimi 6-4 6-0. Il match è in programma alle ore 12.

A seguire di questa partita l’esordio di Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro arriva a Wimbledon senza grandi aspettative. Il Roland Garros ha lasciato lo strascico di una lesione muscolare che ha costretto Musetti ad un riposo forzato di due settimane: non ha praticamente toccato racchetta e non ha potuto assaggiare l’erba in uno dei tornei di preparazione. Lorenzo si ritroverà di fronte il georgiano Basilashvili, sceso al numero 126 delle classifiche. Ci sono due precedenti. Il primo sull’erba di Stoccarda nel 2022 e vinse Basilashvili 7-5 6-3, mentre sul cemento indoor di Parigi vinse Lorenzo 6-4 6-2.

Sempre tra i maschi, primo turno pure per Lorenzo Sonego che affronterà il portoghese Faria alle ore 12 sul campo numero 8. Faria, numero 116 delle classifiche, si è spinto fino al tabellone principale passando dalle qualificazioni dove ha sconfitto nell’ordine Piros, Trungelliti e Jacquet. Ultimo azzurro in gara sarà Cobolli, impegnato verso le 17 di martedì 1 luglio sul campo 16 contro il kazako Zhukayev, addirittura numero 247 delle classifiche Atp. Non ci sono molti riscontri su Zhukayev che è passato dalle qualificazioni battendo Sachko, Hanfmann e Pavlovic. Attenzione a non sottovalutarlo, però, perché nel recente torneo di Stoccarda a inizio giugno si è spinto fino alla finale dove è stato sconfitto dall’ungherese Fucsovics al terzo set.

Infine, tornando al tabellone femminile, esordio al primo turno per Lucia Bronzetti, impegnata verso le 15 contro Teichmann sul campo 5. La svizzera è numero 93 al mondo, l’azzurra numero 63 e nell’unico precedente in Cina a settembre 2023 prevalse Lucia in due set sul cemento.

Dove vedere Wimbledon in tv

Il torneo di Wimbledon è una esclusiva Sky. A disposizione ci sono i canali Sky Sport 1, 201, Sky Sport Tennis, 203, e Sky Sport Arena, 204, a cui sono stati aggiunti i canali dedicati Sky Wimbledon dal 251 al 256. In streaming su Sky Go e Now Tv.