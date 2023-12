Tathiana Garbin: dimessa dall'ospedale dopo l'intervento per il tumore

"Oggi è un giorno speciale, sono stata dimessa". È la stessa Tathiana Garbin, capitano delle azzurre del tennis finaliste alla Billie Jean King Cup, a far sapere con una storia su Instagram di aver lasciato l’ospedale ‘Cisanellò di Pisa, dove è stata sottoposta a un intervento per una rara forma di tumore. Dopo la finale di Siviglia Garbin aveva reso pubblica la sua lotta contro la malattia che l’aveva costretta già ad una prima operazione lo scorso 22 ottobre ma aveva anche annunciato che avrebbe dovuto subirne un’altra. Dopo aver ricevuto la visita delle sue ragazze in ospedale, lo scorso primo dicembre la capitana aveva affidato ancora ai social un messaggio in cui rassicurava che il secondo intervento era andato bene.