Tennis. Al via il torneo Lexus a Tolentino. Oggi giornata di qualificazioni

Parte oggi il Lexus Tolentino Open, torneo WTA di categoria 125 organizzato dall’associazione Tennis Tolentino. Alle 10 scatteranno le qualificazioni. Fra il centrale e il campo 1 sarà subito show, con ingresso gratuito: da una parte il derby toscano fra Tatiana Pieri e Beatrice Ricci; dall’altra il debutto della mancina tedesca di origini nigeriane Noma Noha Akugue. Per lei, esordio a Tolentino contro la ceca Aneta Kucmova. Complessivamente saranno sette le giocatrici italiane impegnate fra oggi e domani mattina nelle qualificazioni, a caccia degli ultimi quattro posti disponibili per il tabellone principale. In programma anche un’altra sfida tutta azzurra, che metterà di fronte la siciliana Dalila Spiteri e l’altoatesina Verena Meliss. Angelica Raggi se la vedrà invece con la maltese Francesca Curmi, mentre la marchigiana Federica Urgesi affronterà la turca Ipek Oz. Già garantito anche l’accesso al tabellone principale di un’italiana, perché la vincitrice del duello Pieri-Ricci se la vedrà al turno decisivo con la veronese Aurora Zantedeschi.

Nel frattempo sono state definite tutte le wild card per il tabellone principale del torneo diretto da Sergio Palmieri: il sorteggio è previsto oggi pomeriggio. Oltre all’invito già annunciato in precedenza per la marchigiana Sofia Rocchetti (che si allena proprio a Tolentino), troveranno posto nel main draw anche l’altra marchigiana Jennifer Ruggeri, la lombarda Samira De Stefano e la toscana Noemi Basiletti. Il quartetto si aggiunge alle tre italiane ammesse invece nel tabellone principale per diritto di classifica: oltre a Nuria Brancaccio, accompagnata nelle Marche da una leggenda del tennis come Roberta Vinci (arrivata a Tolentino a dieci anni dalla storica finale tutta italiana contro Flavia Pennetta allo Us Open 2015), ci saranno poi Silvia Ambrosio e Martina Trevisan, entrate in virtù di alcune cancellazioni arrivate nelle ultime ore.