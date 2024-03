Tennis, Atp 1000 Indians Wells 2024: Sinner non si ferma più. Kokkinakis battuto 6-3, 6-0

Miami, 8 marzo 2024 – Jannik Sinner comincia nel migliore dei modi la sua avventura al torneo ATP Master 1000 di Indians Wells. Alla prima competizione da numero 3 del mondo e in piena corsa per accorciare la distanza in classifica su Carlos Alcaraz in un ideale sfida a distanza sul cemento di Miami, l’azzurro ha superato agilmente Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-3, 6-0.

L’altoatesino accede al secondo turno al termine di un match controllato dall’inizio alla fine, con una fase iniziale del primo set più combattuta nei primi 4 game, fino a quando Sinner non ha preso definitamente in mano l’incontro chiudendo agilmente 6-3. Nel secondo set l’italiano parte subito forte conquistando il break e poi non fermandosi più: la seconda partita va infatti in archivio rapidamente, senza che Kokkinakis possa opporre più di tanto resistenza ma soprattutto con l’azzurro che non lascia nemmeno un game all’avversario.

Si allunga così la striscia dell’altoatesino contro l’australiano, con 4 successi in altrettante sfide tra i due. Sinner lancia così un messaggio forte anche a Djokovic e allo stesso Alcaraz, mostrando una solidità mentale e di gioco ormai consolidata dall’inizio dell’anno e che potrebbe portarlo a giocarsi la vittoria finale di questo Master 1000.

Intanto in tarda serata Flavio Cobolli affronterà proprio lo spagnolo e nel caso riuscisse nell’impresa di batterlo garantirebbe a Sinner il sorpasso in classifica già da questo torneo senza dover attendere un eventuale scontro tra i due. Comunque vada, la sensazione è che l'appuntamento con un nuovo traguardo storico per il tennis italiano sia ormai soltanto questione di tempo. La programmazione che lo staff del tennista di Sesto Pusteria sta mettendo in atto continua a dare i frutti sperati e il resto lo fa la solidità mentale di un ragazzo che ha saputo unire al talento naturale anche la spinta di un carattere e di motivazioni superiori alla media. E i risultati continuano a vedersi.