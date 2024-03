Tennis, atp dubai. Insulti in campo,. Rublev squalificato

Insulti in russo al giudice di linea, il torneo di Dubai finisce anzitempo per Andrey Rublev. Il russo è stato squalificato – sul punteggio di 7-6(4), 6-7(5), 5-6 –, dopo aver contestato la chiamata di un guardalinee. Il giudice di linea ha riferito di essere stato insultato e il supervisore Roland Herfel è sceso in campo con un interprete russo, il quale ha riferito che Rublev aveva detto una parolaccia in russo (“Fott....”). Il 26enne moscovita ha ribattuto di aver parlato in inglese (“Non ho detto fott... lo giuro), confortato dall’avversario che chiedeva che non fosse punito, ma il giudice arbitro non gli ha creduto e da regolamento lo ha squalificato senza neppure dargli prima un ‘warning’. Un episodio analogo era gia’ accaduto al secondo turno degli Australian Open del 2023 quando Rublev era stato accusato di insultare il giudice di sedia in russo ma in quel caso gli era stato concesso il beneficio del dubbio.