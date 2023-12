Tennis, circuito ITF. Ruggeri avanza ancora: secondo turno in Egitto

Prosegue senza intoppi la marcia di Samuel Vincent Ruggeri nell’ITF maschile di Sharm el Sheik (15 mila $ di montepremi, cemento). Il ventunenne bergamasco di Albino, reduce dal successo nel torneo disputato settimana scorsa nello stesso circolo, ha allungato la sua serie di vittorie consecutive che tocca quota sei, qualificandosi per il secondo turno, grazie al successo ottenuto ai danni dello slovacco Boris Butulija (numero 784 del mondo) con un netto 61, 61. Oggi la testa di serie numero 2 del tabellone e numero 363 Atp tornerà in campo contro il britannico Stuart Parker, numero 731.

Per Samuel si tratta di un incontro alla portata che, in caso di successo, gli permetterebbe di “pareggiare“ la semifinale ottenuta lo scorso anno nello stesso torneo, con la certezza di mantenere a fine stagione l’attuale condizione di classifica e l’opportunità di aumentare il proprio bottino di punti, per avvicinare la soglia della top-350, che potrebbe dargli la spinta emotiva per tentare un più energico avvicinamento al mondo challenger, quest’anno toccato in dieci occasione, due delle quali (Verona e Como) gli hanno la regalato la promozione al tabellone principale partendo dalle qualificazioni, oltre ai due titoli conquistati a livello ITF.

Silvio De Sanctis