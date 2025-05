Tennis Club Ancona domina AT Verona con un netto 6-0 in Serie B1

Una vittoria netta – con un 6-0 che dice tutto – e convincente quella conquistata dal Tennis Club Ancona nella seconda giornata del campionato nazionale di Serie B1, torneo a squadre a cui la formazione dorica quest’anno si è avvicinata senza nascondere la sua ambizione. Dopo l’insperato pareggio in trasferta all’esordio contro il quotato TC Bolzano, la formazione dorica ha travolto l’AT Verona con un perentorio 6-0 che non lascia spazio a interpretazioni sulla superiorità mostrata in campo. Davvero un bell’inizio di stagione per il Tennis Club Ancona, che si trova in un raggruppamento dove non mancano società che puntano decisamente alla serie A2 senza nascondersi. Tutti i singolaristi anconetani hanno offerto prestazioni di alto livello. Michele Mecarelli ha aperto le danze imponendosi su Felix Einig per 6-0 6-3, mentre Edoardo Principi ha superato Tommaso Leoni con il punteggio di 6-4 6-1. Maik Steiner, dopo la buona prova contro il quotato Marko Topo (numero 397 delle ultime classifiche mondiali Atp) nella prima giornata, ha confermato il suo ottimo stato di forma battendo Nicolò Pozzani per 6-0 6-0, un match rapido e senza storia, senza nemmeno un game perso. A completare il poker nei singolari, Matteo Sabbatini, che nella sfida con Bolzano aveva mostrato tensione contro Tappeiner: stavolta ha ritrovato fiducia superando Riccardo Padovani per 6-0 6-3. Anche nei doppi la formazione anconetana non ha lasciato scampo agli avversari, mai davvero capaci di opporre resistenza alla squadra di casa: la coppia Mecarelli-Steiner, già protagonista di una prestazione eccezionale contro il duo Speronello-Rispoli a Bolzano, ha liquidato il duo Pozzani-Leoni, mentre Mazzarini-Sabbatini hanno completato l’opera prevalendo sulla coppia Einig-Padovani per 6-2 6-1. Una prova di forza che conferma quanto di buono si era già intravisto nella prima giornata, quando il Tennis Club Ancona aveva saputo recuperare da una situazione di svantaggio (3-1 sotto dopo i singolari) contro Bolzano, conquistando entrambi i doppi e strappando un pareggio dal sapore di vittoria nell’esordio di campionato lontano dal pubblico amico. Particolarmente soddisfacente in particolare vedere la crescita di Matteo Sabbatini, che ha superato le difficoltà della prima giornata con una prova davvero convincente. Con questo successo, il Tennis Club Ancona si proietta nelle zone alte della classifica del girone, lanciando un chiaro segnale alle altre pretendenti alle prime piazze del torneo a squadre di serie B1 maschile. Il percorso è ancora lungo, ma il carattere mostrato contro Bolzano e la qualità espressa contro Verona fanno ben sperare per il futuro del Tennis Club Ancona.

Andrea Pongetti