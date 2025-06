Tennis Club Ancona domina e accede alla finalissima play-off di Serie B1

Prestazione maiuscola del Tennis Club Ancona che demolisce il CT G. Stasi Galatina per 5-1 nell’ultima giornata di regular season e conquista meritatamente la finalissima play-off di Serie B1. I ragazzi del circolo dorico chiudono al comando del proprio girone con un ruolino di marcia da grande squadra: cinque vittorie e un pareggio che valgono l’accesso diretto alla finale per la promozione in A2.

Nella trasferta pugliese la squadra anconetana ha dominato la scena mostrando tutto il proprio valore tecnico. Una vittoria schiacciante che premia una stagione quasi perfetta e che rilancia con forza le ambizioni doriche verso il salto di categoria. Devastante la prestazione nei singolari con quattro vittorie su quattro che hanno indirizzato subito il match.

Michele Mecarelli ha aperto le danze liquidando Andrea Cardinale con un convincente 6-2 6-3, dando il via a una serata perfetta per i dorici. Maxence Nathan Bertimon ha proseguito l’opera superando Matyas Lajos Fuele per 5-7 6-2 6-1 in una prova di grande carattere. Il francese del TC Ancona ha saputo reagire dopo aver perso il primo set, ribaltando completamente l’inerzia del match.

Terzo punto firmato Matteo Sabbatini che ha demolito Federico Mengoli con un perentorio 6-0 6-1, confermando l’ottimo stato di forma che lo accompagna in questa fase finale di stagione. A completare il poker ci ha pensato Leonardo Primucci che ha battuto Alessandro Raffaele Bellifemine per 6-2 6-0, chiudendo una serata da sogno per i singolaristi dorici con una prestazione dominante.

Nei doppi il bilancio è stato in parità con una vittoria e una sconfitta. Il punto pugliese è arrivato dalla coppia Fuele-Marrocco che ha battuto Baldini-Pizzichini per 6-2 6-4 in un match sempre sotto controllo. La risposta dorica non si è fatta attendere: Mazzarini-Sabbatini hanno conquistato il punto decisivo battendo Cardinale-Duma in una battaglia epica che si è decisa al super tie-break. Dopo aver perso il primo set 6-7 (7-3), i dorici hanno pareggiato 7-5 e nel decisivo 12-10 hanno messo la firma sulla qualificazione.

Il primo posto nel girone vale la qualificazione diretta alla finalissima play-off dove il TC Ancona si giocherà l’accesso alla Serie A2. L’avversaria sarà decretata dal sorteggio tra i vincitori degli altri gironi, ma i dorici possono guardare con fiducia all’appuntamento decisivo.

"Sono soddisfatto per come abbiamo chiuso questa regular season - dichiara il capitano Matteo Baldini - una vittoria che ci dà fiducia per la finalissima. La squadra ha dimostrato di avere le carte in regola per fare l’ultimo passo verso la A2. Ora dobbiamo pensare alla finale: sarà una partita secca e dovremo dare il massimo per coronare il sogno".

Andrea Pongetti