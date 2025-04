Tennis Club Ancona: pareggio eroico contro TC Bolzano Bozen in Serie B1

Un pareggio dal sapore di vittoria. Il Tennis Club Ancona strappa un prezioso 3-3 all’esordio nel campionato nazionale di Serie B1, mostrando carattere e resilienza contro la quotata formazione del TC Bolzano Bozen Internorm. Sotto 3-1 dopo i singolari, i dorici hanno ribaltato la situazione nei doppi con una prova di orgoglio che fa ben sperare per il prosieguo della stagione. "La giornata è iniziata con un match tutto tedesco tra il nostro Maik Steiner e il loro numero due, Topo Marko (397 ATP)", racconta il coach anconetano Luca Quintiliani. "È stata una bella partita, molto combattuta, finita 6-3, 7-6(8) per loro, però devo dire che il nostro Maik ha fatto un’ottima prestazione, giocando alla pari con un tennista veramente di alto livello". La sfortuna si è abbattuta sul TC Ancona nel secondo singolare: "Purtroppo Primucci Leonardo, il nostro numero uno, lamentava da giorni un dolore all’addome. Aveva già uno stiramento e, iniziando a giocare con il loro numero uno, Speronello Marco, si è accorto che non riusciva più a battere e ha dovuto ritirarsi sul punteggio di 6-0, 1-0". L’unico punto conquistato nei singolari è arrivato grazie a Mecarelli Michele, vittorioso agevolmente contro Kolbe Moritz con il punteggio di 6-1, 6-1. Delusione invece per il giovane Sabbatini Matteo, superato da Tappeiner Tobias per 6-4, 6-2: "Ha messo la partita sulla lotta e purtroppo ha avuto la meglio", spiega Quintiliani. "Matteo ce l’ha messa tutta, ma era molto teso. L’altro era un ragazzo più grande di lui, non sbagliava una palla. Si poteva fare di più, però ci poteva anche stare la sconfitta". Sul 3-1 per gli altoatesini, le speranze di rimonta sembravano ridotte al lumicino, ma un’inattesa decisione degli avversari ha riaperto i giochi: "Per qualche ragione il loro numero 2 non è stato schierato in doppio. Credo che fortunatamente si sono accoppiati gli incontri che per noi potevano essere più convenienti". È qui che è emerso il carattere del Tennis Club Ancona: "C’è stata una prestazione di Steiner e Mecarelli veramente eccezionale in doppio. Oltre ogni più rosea aspettativa, hanno portato a casa la vittoria in due set contro la coppia Speronello-Rispoli con il punteggio di 6-1, 7-6(2)". Il pareggio è stato completato dal successo di Sabbatini e Mazzarini: "È stato un doppio all’ultimo sangue contro Kolbe-Bacher che si è risolto per 6-4, 4-6, 10-6 al terzo per noi. Così siamo riusciti a recuperare il match e a portare a casa un pareggio insperato dopo i singoli, ma meritato considerata la prestazione dei doppi dei nostri ragazzi". Quintiliani non nasconde l’orgoglio per la prova di carattere mostrata dalla squadra: "È stata veramente una prestazione con un grande senso di appartenenza".

Andrea Pongetti