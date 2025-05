Tennis Club Ancona trionfa ancora: vittoria contro TC Poggibonsi in Serie B1

Il Tennis Club Ancona non si ferma più. Dopo la vittoria roboante contro l’AT Verona, i dorici hanno conquistato la vittoria anche nella terza giornata del campionato nazionale di Serie B1, superando il TC Poggibonsi con il punteggio di 4-2 e consolidando così la propria posizione nelle zone nobili della classifica, ancora senza sconfitte dopo tre giornate. Una sfida più equilibrata rispetto al 6-0 rifilato ai veronesi la settimana precedente, ma che ha confermato ancora una volta la solidità del gruppo allenato da coach Quintiliani. La chiave del successo è stata trovata nei singolari, dove due protagonisti hanno fatto la differenza. Maik Steiner, ormai elemento di punta della formazione anconetana, ha aperto nel migliore dei modi battendo Marco Angiolini con un convincente 6-1 6-1. Il tennista ha confermato l’ottimo momento di forma che lo aveva già visto protagonista contro Bolzano e dominante contro Verona, dimostrando di essere un elemento su cui la squadra può contare nei momenti decisivi. Altrettanto importante la vittoria di Leonardo Primucci, tornato dall’infortunio che l’aveva condizionato contro Verona, che ha superato Andrea Turini per 6-3 6-3. Una prestazione convincente del giocatore anconetano che ha saputo gestire al meglio un match combattuto, regalando alla squadra un successo prezioso. Più difficili le altre sfide nei singolari: Matteo Sabbatini ha ceduto a Tommaso Lenzi per 6-3 6-3, mentre Luca Pizzichini è stato superato da Riccardo Brogi con il punteggio di 6-1 6-3. Due sconfitte che non hanno però compromesso l’economia del match, già indirizzato dalle vittorie di Steiner e Primucci. Nei doppi, il Tennis Club Ancona ha fatto la differenza conquistando entrambi gli incontri: la coppia Pizzichini-Steiner ha prevalso sul duo Turini-Lenzi per 6-3 6-4, mentre Sabbatini-Primucci hanno completato l’opera superando Angiolini-Vanzi in una battaglia conclusasi 6-1 0-6 10-7 al super tie-break. "È stata comunque una partita sofferta, visto anche l’assenza di Michele Mecarelli che non ha potuto giocare - commenta il capitano Matteo Baldini - Adesso la prossima partita la giocheremo a Sassari contro Porto Torres e sarà sicuramente una sfida decisiva per la classifica. Questa vittoria ci ha dato anche fiducia e ci ha consolidato nella zona play-off della classifica". Con questo successo, il Tennis Club Ancona conferma le ambizioni di alta classifica e lancia un messaggio chiaro alle dirette concorrenti. Tre giornate, due vittorie e un pareggio dall’alto contenuto tecnico: il cammino dei dorici procede spedito verso obiettivi sempre più prestigiosi e questo campionato di serie B1 può davvero fare sognare gli appassionati di tennis del capoluogo.

Andrea Pongetti