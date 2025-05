Tennis Club Ancona trionfa in Serie B1: Sassari battuto 4-2, dorici in vetta

B1 maschile di tennis a squadre, TC Ancona sempre più in alto: Sassari battuto 4-2. I dorici conquistano anche la quarta giornata e continuano a volare. Decisive le vittorie di Hamza, Mecarelli e Sabbatini.

Il Tennis Club Ancona non conosce davvero sosta e conquista anche la quarta giornata del campionato nazionale di Serie B1, superando la Torres Città dei Candelieri e Ambiente. Stesso punteggio della settimana precedente quando i tennisti dorici avevano avuto la meglio sul Poggibonsi sempre per 4-2 in una sfida non facile ma che aveva visto i doppi del TC Ancona in grado di fare la differenza: stavolta invece contro la Torres sono stati i singolaristi a elevarsi sugli scudi a conferma di un momento magico a cui davvero tutta la rosa sta contribuendo, con una partenza di stagione ancora migliore delle pure positive aspettative.

Una vittoria che porta i dorici a 10 punti, virtualmente in vetta visto che lo Stasi Galatina ha 11 punti ma pure una partita in più. Dopo il successo contro Poggibonsi, la squadra di coach Quintiliani ha confermato la propria solidità anche contro i sardi, trovando stavolta nei singolari tre vittorie decisive. Protagonista assoluto Samir Hamza Reguig che ha dominato l’incontro contro Valerio Perruzza con un netto 6-1 7-5, dimostrando di essere in un momento di forma straordinario. Convincente anche la prestazione di Michele Mecarelli che ha superato Matteo Mura per 6-0 6-3, riscattando l’assenza della partita precedente con una prova autoritaria. Il terzo punto nei singolari è arrivato da Matteo Sabbatini, bravo a battere Andrea Cherchi con il punteggio di 6-3 6-2 in un match sempre sotto controllo.

L’unica sconfitta è arrivata da Leonardo Primucci, superato da Viktor Durasovic per 6-3 2-6 6-2 al termine di una battaglia equilibrata. Nei doppi verdetto diviso: la coppia Samir Hamza-Leonardo Primucci ha ceduto contro Durasovic-Oronti per 7-6(3) 6-3, mentre Michele Mecarelli-Matteo Sabbatini hanno regalato il punto del 4-2 finale superando Perruzza-Mura con un convincente 2-6 6-2 10-5 al super tie-break.

"Anche questa volta abbiamo dimostrato carattere e compattezza - commenta il capitano Matteo Baldini - La classifica ci sorride ma dobbiamo rimanere concentrati. Domenica prossima avremo un altro test importante in casa contro Saronno". Il Tennis Club Ancona tornerà in campo infatti domenica 1° giugno alle 10 sui propri campi per affrontare lo Sporting Club Saronno, attualmente ultimo in classifica. Un’occasione per consolidare ulteriormente la leadership e proseguire la marcia verso i play-off, che ormai appaiono davvero vicinissimi. La classifica vede ora Ancona seconda da sola con 10 punti.

Andrea Pongetti