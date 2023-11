Tennis da brividi. Firenze-Sudtirol. Sfida decisiva

Oggi ultima giornata del girone eliminatorio di serie A1 maschile per il Match Ball Firenze. A Bagno a Ripoli, inizio alle 10 e ingresso libero, arriva il Tc Rungg Sudtirol (Bonadio, Gaio, Brezinski, Bortolotti e Figl), semifinalista nella scorsa edizione, a cui basta anche un pareggio a Firenze contro il Match Ball (Capecchi, Lorenzo Sciahbasi, Meduri, Ferrari) per rimanere in A1. Il team fiorentino invece dovrà passare dai play out e sarebbe importante la conquista di tre punti per scavalcare Massa Lombarda (impegnata contro Tc Sinalunga campione d’Italia) per giocare la sfida di ritorno salvezza in casa domenica 3 dicembre. "Nelle ultime due gare non ci è girata bene – dice il capitano Francesco Caforio – ora cerchiamo di chiudere il girone nel migliore dei modi e concentrarsi per i play out dove dovremo essere bravi a sfruttare tutte le opportunità che arrivano dalla doppia sfida". La classifica del girone 3 vede il Tc Sinalunga a 10, Tc Rungg 8, Ct Massa Lombarda 5 e Match Ball Firenze 4. Il regolamento prevede che la prima classificata di ogni girone prenda parte ai play off scudetto, la seconda ottiene la permanenza in Serie A1 e le ultime due disputano i play out incrociandosi con gli altri gironi in base al piazzamento finale.

Nell’ultimo turno la sfortuna aveva penalizzato il Match Ball Firenze che è stato sconfitto 4-2 in trasferta sui campi del Massa Lombarda (Ravenna) perdendo entrambi i match di doppio 10-8 al tie-break del terzo set. Nel Girone 3 il Tc Sinalunga (Gigante, Serafini, Vanni, Bracciali, De Marchi e lo slovacco Kovalik), supera la capolista Tc Rungg Sudtirol (Bonadio, Gaio, Brezinski, Bortolotti e Figl) e si porta in testa al raggruppamento. Nell’altra sfida il Ct Massa Lombarda (Forti, Rottoli, Cinotti e Giulio Zeppieri) risalito in A1 quest’anno, ha la meglio sul Match Ball Firenze (Capecchi, Lorenzo Sciahbasi, Meduri, Ferrari).

Francesco Querusti