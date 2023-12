Tennis e beneficenza. Esibizione a Vigevano tra Baldi e Fognini

VIGEVANO (Pavia)

Prosegue a buon ritmo la vendita dei biglietti per la prima edizione del “Memorial Leonardo Baldi“, in programma sabato 16 dicembre alle ore 20.15 al PalaElachem di Vigevano, che vedrà protagonisti il padrone di casa Filippo Baldi e l’ex numero 9 del mondo Fabio Fognini. Si tratta di una prima assoluta per il tennis nell’impianto che solitamente ospita le gare della locale squadra di basket che partecipa al campionato di Serie A2, e che recentemente ha ospitato incontri ufficiali della nazionale di basket femminile. Stavolta tocca ai campioni della racchetta dare spettacolo per una sera e l’occasione è quella di ricordare Leonardo Baldi, padre dell’ex numero 144 del mondo ritiratosi lo scorso gennaio, scomparso qualche anno fa.

"Ringrazio tutti coloro che hanno dato supporto per l’organizzazione di questo evento - ha dichiarato Filippo -. Stiamo lavorando per trasformare la serata non soltanto in un incontro di tennis, ma soprattutto per raccogliere fondi attraverso una lotteria in cui verranno regalati oggetti di Fognini e un buono per un pranzo presso il locale di Fabio a Milano". Destinatari dell’incasso saranno “Federica Griffa Odv“ e “Progetto Blu Odv“, associazioni impegnate nella lotta al cancro.

S.D.S.