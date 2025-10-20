Tennis. Junior Perugia, avanti così. Centrata la prima vittoria

PERUGIA - Arriva la tanto agognata, preziosissima, prima vittoria nel campionato 2025 di serie A1 per lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance. Un’affermazione che vale davvero oro, quella conquistata dai gialloblù di Tarpani e Grasselli al cospetto del Circolo del Tennis e della Vela Messina, superato e scavalcato in classifica, grazie ad una grande prestazione, dai perugini. Dinanzi ad una bella cornice di pubblico, la formazione dello Junior Tennis Perugia M Plus Performance già dai quattro incontri di singolare ha messo le cose in chiaro, vincendo tre partite e sfiorando addirittura il poker. Operazione questa non riuscita complice la sconfitta, che lascia un pizzico di amaro in bocca, subìta dal giovanissimo Giulio Casucci che dopo tre ore di battaglia ha ceduto a Bombara. Bel successo in rimonta quello portato a casa dal mancino spezzino Alessandro Giannessi, un po’ in difficoltà in avvio ma poi bravo a domare al tie-break del terzo set Giorgio Tabacco. Il più ‘esperto’ dei fratelli Tabacco, Fausto, vincitore nel 2023 del Memorial Poppy Vinti sui campi dello Junior, è stato invece superato da uno Stijn Slump in grande spolvero. L’olandese di Havelte, solidissimo come Gilberto Casucci che nel suo match di singolare, confermando il buon momento di forma, ha battuto Fabio Varsalona, si è poi ripetuto proprio insieme a ‘Gil’ in doppio, legittimando così i tre punti per i perugini. L’ultimo doppio, condotto a lungo da Giannessi e Giulio Casucci, è andato invece ai peloritani Fausto Tabacco e Bombara, vittoriosi al super tie-break. Una bella iniezione di fiducia per i gialloblù, che domenica prossima giocheranno ancora in casa affrontando la capolista Tc Santa Margherita Ligure.