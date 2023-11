Tennis. Junior Perugia, trasferta delicata a Sassuolo

PERUGIA - Lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance torna sul tereno di gioco per continuare a sperare. Dopo il pronto riscatto in serie A1, con la conquista del primo successo del girone a scapito dei toscani del Tc Bisenzio Prato, i gialloblù di Tarpani e Grasselli affrontano oggi (si gioca alle ore 10) il Sassuolo in trasferta. Una gara delicata per i eprugini, chiamati all’impresa e alla coqnuista di un nuovo successo. Restano infatti soltanto due partite al termine della regular season, la compagine gialloblù è ancora in lizza per ottenere il secondo posto che significa salvezza diretta. Appuntamento dunque da non perdere oggi in casa dello Sporting Club Sassuolo, quindi una settimana dopo lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance chiuderà tra le mura amiche contro l’attuale capolista Ct Palermo.